Huéspedes de Airbnb gastan hasta US$260 diarios en Costa Rica

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Según una encuesta de la plataforma sobre el consumo local de los huéspedes, hasta junio de 2026, cerca del 45 % del gasto realizado durante las estadías, excluyendo el alojamiento, se concentró en el mismo vecindario donde se encontraba la vivienda alquilada.

Por revistaeyn.com El gasto de los viajeros que utilizan Airbnb está generando oportunidades económicas para los comercios, restaurantes y prestadores de servicios en Costa Rica, especialmente en las comunidades donde se hospedan. Según una encuesta de la plataforma sobre el consumo local de los huéspedes, hasta junio de 2026, cerca del 45 % del gasto realizado durante las estadías, excluyendo el alojamiento, se concentró en el mismo vecindario donde se encontraba la vivienda alquilada.

Los resultados reflejan cómo las alternativas de hospedaje pueden contribuir a distribuir los beneficios del turismo más allá de los destinos tradicionales y acercar a los visitantes a las actividades económicas de las localidades que recorren. El estudio señala que más de la mitad de los huéspedes logró ahorrar dinero en alojamiento al elegir Airbnb. De ese grupo, casi el 40 % destinó parte de esos recursos a consumir más bienes y servicios durante su viaje. Además, el gasto promedio alcanzó aproximadamente los US$260 por persona al día. La ubicación y las condiciones del hospedaje también influyen en la decisión de los viajeros. Más del 60 % destacó la posibilidad de disponer de un espacio privado para su grupo, mientras que más de la mitad priorizó una ubicación conveniente y casi el 35 % señaló el ahorro económico como una de sus motivaciones. No obstante, más del 80 % consideró el precio un factor importante al comparar opciones de alojamiento.