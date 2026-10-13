Costa Rica: Actividad económica crece 2,2%, pero desacelera en zonas francas

Los datos oficiales indican que la actividad económica de las empresas ubicadas en el régimen definitivo (fuera de zonas francas) creció 3,2%, mientras que la de las empresas situadas en los regímenes especiales (principalmente zonas francas) aumentó solamente 0,7%.

El Índice de Actividad Económica (IMAE) de Costa Rica registró un crecimiento del 2,2% interanual hasta agosto, pero esa cifra representa una desaceleración de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025 y que se acentúa aún más en zonas francas, informó el Banco Central (BCCR).

Con estas cifras, el IMAE registró un crecimiento del 2,2% interanual a agosto de 2026, lo que representa una desaceleración de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El BCCR explicó que este fenómeno se debe principalmente a "la moderación en la producción" de las empresas en Regímenes Especiales (RE) que registraron una desaceleración de 15,3 puntos porcentuales de forma interanual.

"El menor crecimiento de los RE se explica, principalmente, por la contracción en la producción de la industria manufacturera, cuya evolución sigue determinada por el efecto base que generó el crecimiento excepcional en la exportación de implementos médicos durante el 2025. Por otro lado, influyó el cese de operación de empresas dedicadas a la fabricación de componentes y tableros electrónicos", detalló el BCCR.

La entidad indicó que después de 12 meses consecutivos de desaceleración, en agosto "se aprecia un punto de inflexión en el crecimiento de los RE con una aceleración mensual de 0,2 puntos porcentuales en comparación al mes de julio", lo que hace prever que podría ocurrir "una recuperación en su crecimiento en el último trimestre del 2026".