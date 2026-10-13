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"Coolcationing" y "Coolcamping" están transformando el turismo y la planeación corporativa

Cada vez más organizaciones buscan adaptar estas tendencias para sus procesos de planeación estratégica, capacitaciones y sesiones de trabajo, alejándose de los entornos urbanos tradicionales.

Por revistaeyn.com Las macrotendencias globales de turismo conocidas como Coolcationing, la preferencia por estadías en destinos de climas frescos y montañosos y Coolcamping, que son experiencias de inmersión en la naturaleza sin renunciar al confort, están permeando con fuerza tanto en el viajero individual como en el sector empresarial. Cada vez más organizaciones buscan adaptar estas tendencias para sus procesos de planeación estratégica, capacitaciones y sesiones de trabajo, alejándose de los entornos urbanos tradicionales.

En el ámbito corporativo, la realización de actividades empresariales en este tipo de entornos de montaña genera beneficios directos para los equipos de trabajo. Al sacar a los colaboradores de las salas tradicionales, el contacto con la naturaleza ayuda a desconectar de las distracciones cotidianas, favorece la concentración profunda, estimula el pensamiento creativo y promueve un ambiente de integración y colaboración de alto nivel. Un ejemplo de esta infraestructura se ubica en Bajos del Toro, Alajuela, donde El Silencio Lodge & Spa, a 90 minutos de San José, dispone de instalaciones diseñadas para la atención de grupos empresariales. La propiedad cuenta con un salón de reuniones equipado, con capacidad para 35 personas, destinado a capacitaciones, seminarios, talleres, team building y jornadas de trabajo.