Intervención de Trump sobre retiro de tarjeta roja a Balogun sacude el Mundial

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infatino, para solicitar una revisión de la sanción que pesaba sobre Balogun y que impedía al jugador disputar el encuentro de octavos de final.

Por Agencia EFE La decisión de la FIFA de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun, tras recibir una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una polémica que para confederaciones como la UEFA cuestiona la "integridad y credibilidad" de la Copa del Mundo. "Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", señala la UEFA en un duro comunicado en el califica de "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA.

La medida llegó tras la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, como el mismo reconoció, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infatino, para solicitar una revisión de la sanción que pesaba sobre Balogun y que impedía al jugador disputar el encuentro de octavos de final que enfrentará este lunes al conjunto norteamericano con Bélgica. "Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró Trump. Una llamada que confirmó posteriormente el presidente de la FIFA, Gianni Infatino, si bien como insistió el máximo dirigente del fútbol mundial, la decisión de dejar sin efecto la sanción sobre Folarin Balogun se trata de una resolución "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA. "Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", indico Infantino.