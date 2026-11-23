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A sus 84 años, la escritora dice haber visto cómo las tendencias políticas van y vienen y cómo las sociedades parecen repetir sus errores, aunque no necesariamente sin aprender de ellos.

Por Agencia EFE La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende observa con preocupación el avance de la ultraderecha en América Latina y Europa, donde, según dice, ve un renovado "coqueteo" con el autoritarismo y el populismo, alimentado por la falta de oportunidades y el descontento, especialmente de la juventud. "Hay una especie de coqueteo con volver al autoritarismo y al populismo porque los problemas parecen insolubles", señala Allende en una entrevista desde su residencia en California, en la que reflexiona sobre los riesgos que enfrenta la democracia en el mundo.

La novelista echa una mirada hacia Europa, donde asegura que ve también una tendencia a la derecha, a la ultraderecha, incluso en Alemania, Francia y España. "Hay mucho descontento, más que nada entre la gente joven, que ve que tiene pocas posibilidades de algún día adquirir una casa, formar una familia o tener un trabajo estable", ahonda. La escritora, afincada en Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas, lleva tiempo alertando sobre "una fascinación con la ultraderecha" que, a su juicio, se extiende por el mundo. Aunque evita pronunciarse sobre las elecciones en España, país que visitó recientemente para recibir el Premio Planeta 2026 y con el que mantiene una fuerte conexión, sí pone el foco en el malestar social que observó: "La gente de a pie es la que lo pasa pésimo, y esa es la que está, sobre todo los jóvenes, enojados". No obstante, Allende, la novelista en lengua española más leída del mundo, mantiene su confianza en la fortaleza de la mayoría de países europeos que tienen "una gran trayectoria democrática, mucho mayor incluso que la que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos".

La democracia y sus amenazas

Aclara que un gobierno de derecha llegue al poder no significa necesariamente que sea antidemocrático. También, llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de las divisiones tanto en Europa como en América Latina, "los militares no han intervenido ni intervendrán", según opina. "Aunque el péndulo vaya de la izquierda a la derecha, los militares están callados, porque el grave peligro que tuvimos en Chile fue el golpe militar y la dictadura militar que duró 17 años. Lo que pasó en España fue una guerra civil", añade. No obstante, la autora, nacida en Perú y criada en Chile, alerta sobre cómo las nuevas tecnologías han amplificado la confrontación y los ataques.