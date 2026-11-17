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Los restos de Asturias fueron depositados en un monumento dentro del centro cultural que lleva el nombre del escritor y donde se encuentra el teatro más grande del país centroamericano, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

Por Agencia EFE Guatemala le brindó el último adiós al premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974), después de cuatro días de homenajes desde el traslado de sus restos esta semana procedentes de Francia. "Este retorno ofrece justicia con todos nuestros hermanos y hermanas que están fuera del territorio nacional y que llevan a Guatemala tatuadas en el corazón, se encuentren donde se encuentren", expuso el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, durante la ceremonia de inhumación.

Los restos de Asturias fueron depositados en un monumento dentro del centro cultural que lleva el nombre del escritor y donde se encuentra el teatro más grande del país centroamericano, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. El gobernante, en compañía de Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Nobel, se encargó de colocar los restos del escritor en el monumento junto a tierra del cementerio parisino y también de los 22 departamentos (provincias) que componen Guatemala. Arévalo de León resaltó que el retorno de los restos de Asturias es "un acto de justicia con nuestra historia" y recordó de igual manera que el guatemalteco "está inscrito entre los grandes nombres de la literatura universal".