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"Humano" le toma el testigo como palabra del año a "parasocial", el término escogido por el Diccionario de Cambridge en 2025, que hace referencia a aquella conexión que desarrolla una persona hacia una celebridad -o una inteligencia artificial- a la que no conocen.

Por Agencia EFE El Diccionario de Cambridge escogió el término "humano" como su palabra del año 2026 para reflejar el cambio lingüístico y social que experimenta dentro de un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) cada vez adquiere una mayor importancia. "Humano" se impuso así a las otras cuatro palabras que quedaron en la lista de finalistas de la institución británica: "análogo", "agente", "saludable", o "chic".

Para el Diccionario de Cambridge, el adjetivo "humano", que procede del latín 'humanus', significa literalmente "perteneciente o relativo a la tierra", ha sido históricamente utilizado para definir a "quien posee las cualidades, defectos y sentimientos propios de las personas, a diferencia de dioses, animales o máquinas". Precisamente, es esta última acepción, la relativa a las máquinas, la que ha decantado la balanza hacia la elección de "humano" como palabra del año. Según el diccionario británico, la palabra "humano" se utiliza cada vez más en inglés de manera compuesta para reivindicar algo "hecho, generado, o escrito" por personas y en contraposición a creaciones de IA, en lo que define como un giro lingüístico que podría evidenciar, además de la omnipresencia de esta tecnología generativa, un cambio en nuestra actitud hacia ella. "La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hablamos sobre lo que significa ser humano. Los temores sobre lo que los humanos podemos perder cuando externalizamos nuestro pensamiento nos han hecho reconsiderar hasta qué punto dependemos de la IA: desde los mejores matemáticos hasta los maestros de niños pequeños", comentó en un comunicado el lexicógrafo y editor jefe del Diccionario de Cambridge, Colin McIntosh.