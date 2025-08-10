Empresas & Management

Growing: una hoja de ruta para los CEO que buscan escalar empresas de forma sostenible

Julio Anleu presenta su nuevo libro. El fue CEO de una empresa Fortune 500 y actualmente dirige Scaling y ScalingSoft, firmas especializadas en estructurar estrategias de escalamiento organizacional. Este es su segundo libro. El primero, Cómo gestionar la innovación, ya se posicionó como una referencia clave para líderes en entornos de cambio acelerado.

     Revista Estrategia&Negocios
2025-08-10

Por revistaeyn.com

¿Cómo saber si el equipo actual es el adecuado? ¿Cómo escalar sin perder el rumbo? ¿Cómo generar más flujo de efectivo? Estas son algunas de las preguntas que el reconocido consultor y conferencista internacional Julio Anleu responde en su nuevo libro Growing: Cómo escalar tu empresa y tener más efectivo en la cuenta bancaria.

El mismo ya está disponible en Amazon, Audible y librerías seleccionadas.

En esta obra, Anleu ofrece una guía práctica y accesible para CEOs, emprendedores y líderes empresariales que buscan diseñar estrategias sólidas de crecimiento sostenible. A través de cinco preguntas fundamentales, acompaña al lector en un recorrido por los grandes retos de cualquier organización: construir equipos de alto desempeño, definir modelos de expansión, innovar con enfoque, optimizar operaciones y tomar decisiones que fortalezcan la rentabilidad.

“El crecimiento empresarial es el resultado de decisiones estratégicas consistentes, no de la suerte”, afirma Anleu, resumiendo la premisa central del libro.

Con un lenguaje claro, ejemplos aplicables y frameworks concretos, Growing permite transformar la reflexión estratégica en acción. Desde cómo clasificar a los miembros del equipo para tomar decisiones objetivas, hasta cómo activar las siete palancas del flujo de efectivo, esta publicación se convierte en una herramienta indispensable para quienes desean escalar sin improvisar.

