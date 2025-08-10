Growing: una hoja de ruta para los CEO que buscan escalar empresas de forma sostenible

Por revistaeyn.com

¿Cómo saber si el equipo actual es el adecuado? ¿Cómo escalar sin perder el rumbo? ¿Cómo generar más flujo de efectivo? Estas son algunas de las preguntas que el reconocido consultor y conferencista internacional Julio Anleu responde en su nuevo libro Growing: Cómo escalar tu empresa y tener más efectivo en la cuenta bancaria.

El mismo ya está disponible en Amazon, Audible y librerías seleccionadas.

En esta obra, Anleu ofrece una guía práctica y accesible para CEOs, emprendedores y líderes empresariales que buscan diseñar estrategias sólidas de crecimiento sostenible. A través de cinco preguntas fundamentales, acompaña al lector en un recorrido por los grandes retos de cualquier organización: construir equipos de alto desempeño, definir modelos de expansión, innovar con enfoque, optimizar operaciones y tomar decisiones que fortalezcan la rentabilidad.

“El crecimiento empresarial es el resultado de decisiones estratégicas consistentes, no de la suerte”, afirma Anleu, resumiendo la premisa central del libro.