Libro Ticas Poderosas llega a su quinta edición

Por revistaeyn.com

Un nuevo volumen del Libro Ticas Poderosas se publica, como ya viene siendo costumbre cada mes de marzo, para conmemorar el mes de la Mujer.

‘Ticas Poderosas 5’ narra 18 nuevas historias de mujeres costarricenses en formato cómic y bilingüe (español e inglés), honrando así el trabajo que realizan nuestras mujeres en los más diversos campos, desde la ciencia, pasando por la cultura, la ingeniería, el deporte o la política. La presentación del mismo ha tenido lugar este viernes, 6 de marzo, en el Museo del Jade del INS.

“Con el proyecto buscamos empoderar a las niñas costarricenses. Que vean, a través de ejemplos cercanos, que muchas ya han conseguido llegar a lo más alto en muchas disciplinas”, comenta Daniel Zueras, periodista español en Costa Rica, autor de los cinco libros y director de la iniciativa. Las ilustraciones son obra de Noelia Audisio.

El primer libro salió a la venta en 2022, y desde entonces ha acudido puntualmente a la cita todos los meses de marzo. El quinto volumen, junto a todos los anteriores, se puede comprar en línea (a través de las redes sociales de Ticas Poderosas) y en Librería Internacional (tanto en tiendas físicas, como en su página web). A lo largo de estos cinco años se han publicado un total de 90 historias.

La cantante Debi Nova apunta a la necesidad de que las mujeres cuenten sus historias de éxito, para que las futuras generaciones las repitan: “Yo no estaría aquí sin el ejemplo de otras mujeres”, incide, y recuerda que con 16 años pudo disfrutar de una edición especial de la revista Rolling Stone sobre mujeres en la música. Leía cada historia, ahorraba para comprar sus discos y pensaba que eso era precisamente lo que quería hacer: “Si no hubiera sido por esas mujeres que rompieron moldes, yo no estaría aquí. Por eso es importante continuar esa cadena de inspiración. Espero que mi trabajo inspire a otras chicas a seguir lo que el corazón les dicta”.