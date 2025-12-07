Reconocen labor de cuatro ticas

La reconocida cantautora Debi Nova fue galardonada por un año especialmente prolífico. En 2025 lanzó su sexto álbum de estudio, ‘Todo puede convertirse en una canción’, consolidando su madurez artística. Su tema ‘Tu manera de amar’ fue nominado a Mejor Canción Pop/Rock en los Latin Grammy 2025. Aunque no obtuvo el premio, tuvo un rol destacado durante la gala, donde entregó tres reconocimientos.

En su segunda edición , los Premios Ticas Poderosas dieron continuidad al camino iniciado en 2024 , cuando se reconoció a Antonella Sudasassi (Cultura), Ligia Madrigal (Deporte), Giselle Tamayo (STEM) y María Eugenia Vargas (Trayectoria).

El director de la iniciativa, Daniel Zueras, afirmó: “ Ticas Poderosas se ha consolidado con el paso de los años como un referente del empoderamiento de las niñas en el país , con la colección de cómics que narra historias de mujeres costarricenses de todas las épocas y con los premios, donde reconocemos a mujeres de distintas áreas”.

Los premios, instaurados en 2024, buscan visibilizar referentes femeninos reales en áreas clave para el desarrollo nacional: Cultura, Deporte, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y Trayectoria.

La iniciativa Ticas Poderosas organizó la segunda edición de los Premios Ticas Poderosas , un reconocimiento anual que destaca a mujeres costarricenses cuyas trayectorias, logros y aportes inspiran a niñas y jóvenes en todo el país.

El premio fue recibido por su hermano y mánager Boris Nowalski Kader y su madre Raquel Kader Lechtman.

DEPORTE – Isabel Ugalde Vargas

La levantadora de potencia costarricense Isabel Ugalde vivió un 2025 histórico. En agosto se proclamó campeona mundial juvenil en la categoría femenina de 63 kg, obteniendo medallas de oro en peso muerto, oro en el total acumulado y dos bronces en sentadilla y press de banca. Su desempeño la posiciona como una de las jóvenes deportistas más prometedoras del país.

La joven campeona mundial (18 años) explicó su trayectoria: “Competí internacionalmente por primera vez en 2023 en Islas Caimán, donde quedé de campeona norteamericana U18. Después de eso, en 2024 quedé de campeona mundial en press de banca en EE UU, también subcampeona clásica U18 en Malta; y después de este año logré quedar campeona mundial equipada U18 en nuestro propio país”. Ugalde quiso agradecer a Ticas Poderosas “por darme el honor de recibir este premio con orgullo y más que todo por reconocer mi esfuerzo en el deporte”.

STEM – Odalisca Breedy Shadid

La bióloga marina Odalisca Breedy, experta mundial en octocorales y parte del selecto grupo de ocho especialistas de referencia global en Octocorallia, fue reconocida por su aporte científico y su larga trayectoria en investigación. Investigadora del CIMAR, del CIEMIC y asociada al Smithsonian Tropical Research Institute desde 2005, Breedy también es profesora de la UCR y actualmente dirige el Museo de Zoología de la institución. Su labor ha ampliado el conocimiento sobre los ecosistemas marinos de la región y ha inspirado a nuevas generaciones de científicas.

“He sido muy afortunada en sumergirme en ese fascinante mundo marino y descubrir su extraordinaria diversidad. Agradezco profundamente la iniciativa Ticas Poderosas por este reconocimiento a mi trayectoria profesional”, incidió Breedy.

TRAYECTORIA – Elizabeth Coto Chinchilla

La ingeniera Elizabeth Coto Chinchilla recibió el premio por su papel pionero en la ingeniería industrial en Costa Rica. Fue la primera mujer en incorporarse al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en esta rama (1975) y cursó un máster en Ingeniería Industrial en Pennsylvania State University. Con 32 años de carrera docente en la Universidad de Costa Rica, Coto abrió camino en un ámbito históricamente masculino. Tras su jubilación, fundó Andamios de Esperanza, organización dedicada a promover la inserción laboral de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad.

Para Coto, el premio Ticas Poderosas a su trayectoria “viene a reforzar y propiciar la importancia de potenciar mujeres, que construyan una sólida y duradera carrera en estas profesiones STEM, donde sigue siendo baja la participación activa de la mujer”.

El evento reunió entre el público a estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, Saint Jude School, participantes del programa She Is, Asodown y mujeres de diversas instituciones y empresas, en una velada cargada de liderazgo, inspiración y sororidad.

Ticas Poderosas es un proyecto integral de empoderamiento que surgió en 2020 con el objetivo central de inspirar a niñas y jóvenes costarricenses a alcanzar sus sueños mediante el reconocimiento y visibilización de historias de mujeres excepcionales.

La iniciativa se ha consolidado como una colección integral que refleja la variedad de la sociedad costarricense, permitiendo que todas las mujeres del país se vean reflejadas e inspiradas en historias de otras mujeres.