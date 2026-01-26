Los Seahawks buscarán la revancha en el Súper Bowl LX contra los Patriots

Sam Darnold disputó el mejor partido de su carrera y lanzó para 346 yardas, con tres pases de anotación, para dar a los Seahawks el billete para su primer Súper Bowl en diez años.

Los Seattle Seahawks se impusieron por 31-27 a Los Ángeles Rams en el estadio Lumen Field de Seattle, con una actuación estelar del mariscal de campo Sam Darnold, y se clasificaron para el Súper Bowl LX del próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en el que se medirán con los New England Patriots.

Se enfrentarán, de nuevo, a los New England Patriots de Drake Maye, que doblegaron 10-7 a los Denver Broncos, en una revancha del Súper Bowl de 2015.

Fue una gran noche de fútbol americano en el Lumen Field de Seattle. Un cruce entre dos potencias del Oeste de la NFC del que salieron ganadores los Seahawks, el mejor equipo de la temporada regular, pese a la extraordinaria actuación del 'QB' Matthew Stafford en los Rams.

Darnold había sido interceptado seis veces en los dos partidos contra los Rams en la temporada regular, pero este domingo firmó un partido estelar. Pese a convivir con un problema en los abdominales, el mariscal de campo de Seattle conectó 25 de sus 36 pases y entregó tres pases de 'TD'.

Los Seahawks, la mejor defensa de la NFL, necesitaron la brillante actuación de Darnold para imponerse a los Rams, en los que Stafford sumó 374 yardas aéreas (22 de 35 en pases) y entregó tres pases de anotación.

Hubo espectáculo desde el primer momento en Seattle. Darnold empezó con una línea de 51 yardas para Rashid Shaheed y Keneth Walker encontró luz en la defensa de los Rams para anotar el primer 'touchdown' de la noche para los Seahawks.

Los Rams, pese al enorme apoyo del público local para los Seahawks, consiguieron responder a los golpes. Stafford encontró una línea espectacular para Puka Nacua y Harrison Mevis recortó con un gol de campo desde las 44 yardas.

Después de un intercambio de goles de campo, Stafford entregó su primer pase de anotación a Kyren Williams para el 13-10 de los Rams con 1.55 por jugar en el segundo período. Pero antes del descanso, Darnold contestó con un pase de 14 yardas para la anotación de Jaxon Smith-Njigba.

Así, los Seahawks se llevaron un 17-13 a los vestuarios e incrementaron la renta al principio del tercer período al aprovechar un fallo de Xavier Smith al recibir un 'punt'. Darnold, contundente, encontró una línea de 17 yardas para Jake Bobo, quien se apuntó el TD del 24-13.

Los Rams estaban contra las cuerdas, pero consiguieron volver a meterse en el partido. Gracias a la conexión entre Stafford y Davante Adams para el TD del 24-20 y, tras el TD del 31-20 de Cooper Kupp para Seattle, a una ingenuidad de los locales.