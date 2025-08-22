Modelo costarricense desfilará en el New York Fashion Week 2025

Ocio

Ata Torres formará parte del desfile oficial de la diseñadora Mynell Chacón, fundadora de la marca ADN506 Swimwear by Mynell, quien debutará en la pasarela neoyorquina con su colección de trajes de baño.

Por revistaeyn.com La modelo costarricense y Reina Nacional del Café 2024, Ata Torres, ha sido confirmada como una de las modelos que desfilarán en el New York Fashion Week (NYFW) 2025, representando a Costa Rica en una de las plataformas más influyentes de la moda mundial. Ata formará parte del desfile oficial de la diseñadora Mynell Chacón, fundadora de la marca ADN506 Swimwear by Mynell, quien debutará en la pasarela neoyorquina con su colección de trajes de baño titulada “Orgullo”, el próximo viernes 12 de septiembre en el evento 7 Runway, uno de los escaparates más importantes para nuevos talentos de la moda.

Reconocida por su elegancia, dominio escénico y autenticidad frente a las cámaras, Torres ha participado en competencias de belleza y en pasarelas nacionales. Su participación en el Reinado Internacional del Café 2024, donde se posicionó entre las cinco finalistas, la consolidó como una gran figura en ascenso dentro del modelaje latinoamericano. “Para mí, desfilar en Nueva York junto a una diseñadora como Mynell Chacón, es una experiencia que me llena de orgullo. Es una oportunidad para mostrarle al mundo la fuerza, la belleza y la identidad de Costa Rica a través de la moda”, comentó Torres.