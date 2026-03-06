Comienza huelga del fútbol argentino por investigación judicial

Ocio

Por Agencia EFE Comenzó la huelga de los clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que ha suspendido todos los partidos de la división profesional del país e iba a extenderse hasta el 8 de marzo inclusive, en protesta por una investigación judicial contra dirigentes de la entidad. El martes, tras una reunión de la comisión directiva de representantes de los clubes de AFA, se resolvió mantener la medida de fuerza anunciada días atrás y posponer la disputa de los partidos que se suspenderán a la semana del 3 de mayo.

La Liga Profesional de Fútbol iba a disputar su novena fecha, que incluye, entre otros, los partidos Central Córdoba-Boca Juniors, River Plate-Atlético Tucumán, San Lorenzo-Independiente, Racing Club- Huracán, Vélez-Newell's, Rosario Central-Tigre, Unión-Talleres y Platense-Estudiantes. Tampoco se jugarán los partidos de lo torneos del Ascenso argentino y las divisiones juveniles formativas. Un fallo firmado por el juez Diego Amarante, el 19 de febrero, había citado a Tapia a brindar declaración indagatoria este jueves en una causa en la que está imputado por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. Tapia cambió su equipo de abogados y éstos pidieron tiempo para interiorizarse en el expediente de la causa, por lo que el miércoles la Justicia concedió un traslado de la fecha de indagatoria para el 12 de marzo, pero la huelga fue ratificada. La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de US$14 millones) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).