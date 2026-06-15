Así se prepara Panamá para alentar a la Roja en Mundial 2026

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Bajo el lema "Panamá con la sele, Panamá con todo", el Ejecutivo nacional difundió este lunes carteles digitales anunciando la transmisión de los partidos de la selección en pantallas gigantes los días 17, 23 y 27 de junio, cuando Panamá se enfrentará en la fase de grupos Ghana, Croacia e Inglaterra, respectivamente.

POR EFE A dos días del debut en su segundo Mundial FIFA, la selección de Panamá ya siente el respaldo de miles de aficionados en todo el país, donde el Gobierno ha dispuesto pantallas gigantes en coliseos para que los panameños sigan y alienten en la distancia a la Roja centroamericana durante sus compromisos mundialistas. Bajo el lema "Panamá con la sele, Panamá con todo", el Ejecutivo nacional difundió este lunes carteles digitales anunciando la transmisión de los partidos de la selección en pantallas gigantes los días 17, 23 y 27 de junio, cuando Panamá se enfrentará en la fase de grupos Ghana, Croacia e Inglaterra, respectivamente.

En la capital, el principal punto será la Arena Roberto Durán, al este de la ciudad, donde se espera la asistencia de cientos de aficionados para seguir las incidencias de los partidos y apoyar al combinado nacional. El debut de la Roja centroamericana el próximo miércoles además podrá ser seguido en la capital en el parque Urracá, en el icónico paseo marítimo de la ciudad, en una pantalla gigante instalada por la autoridad municipal. En el interior de Panamá también se han abierto coliseos para seguir a la selección panameña: en la provincia de Herrera los encuentros podrán verse en el Estadio Los Milagros; en Colón, en el Estadio Mariano Bula; en Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos Herrera; y en Chiriquí, en el Gimnasio La Basita. Según los afiches oficiales, las puertas de cada recinto abrirán una hora antes del inicio de las transmisiones. El acceso será gratuito aunque estará controlado mediante cintillos que deberán retirarse previamente en las oficinas regionales del estatal Pandeportes.