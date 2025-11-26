Turistas extranjeros que visiten parques nacionales de EEUU pagarán US$100 más

Además, los viajeros internacionales ahora pagarán más del triple, US$250, por los pases anuales que permiten visitar el Sistema Nacional de Parques (NPS, en inglés), frente a los ochenta dólares que cuesta para los estadounidenses, según la nueva medida del Departamento del Interior (DOI).

El Gobierno de Estados Unidos cobrará a partir de enero US$100 adicionales a los turistas extranjeros que quieran entrar a sus once parques nacionales principales, entre ellos el Gran Cañón y Yosemite, lo que podría afectar a más de dieciséis millones de visitantes.

Las nuevas tarifas 'America-first' (Estados Unidos primero), que se añaden al precio de entrada que cada parque cobra, buscan priorizar la entrada de los estadounidenses a los parques y que los extranjeros paguen más para apoyar el mantenimiento de los sitios, indicó el DOI en un comunicado.

"El liderazgo del presidente (Donald) Trump siempre pone a las familias estadounidenses primero", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

Los incrementos aplican para los parques nacionales de Acadia, Bryce Canyon, los Everglades, el Glacier National Park, el Gran Cañón, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia & Kings Canyon, Yellowstone, Yosemite y Zion.

Los incrementos afectarían a más de dieciséis millones de personas, pues un tercio de los 48,3 millones de visitantes extranjeros que llegaron por aire a Estados Unidos en 2024 acudieron a parques y monumentos nacionales, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CSR, en inglés).

La norma afecta a los extranjeros mientras Estados Unidos afrontó una caída del 7,7 % interanual en los turistas internacionales en septiembre, según un reporte de la firma Tourism Economics, que prevé una caída anual total de un 7 % para todo 2025.