Aunque es un tema común, existen varios mitos alrededor del dolor de espalda. Acá una experta los comenta.

Por revistaeyn.com ¿Tendré una hernia?, ¿Será la silla?, ¿Es el estrés?, estas son preguntas frecuentes que nos hacemos cuando tenemos un dolor de espalda. Y, aunque sea algo común, aún persisten varios mitos sobre el tema. ¿Por qué me duele la espalda? 8 Mitos La Dra. Meghan Murphy, neurocirujana en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, describe ocho de estos mitos y presenta los hechos. 1. Mito: Levantar objetos pesados es la principal causa de dolor de espalda Hecho: Levantar objetos pesados con una postura incorrecta puede contribuir al dolor de espalda, pero los principales responsables son el estilo de vida sedentario, la mala postura, la obesidad y los factores genéticos. 2. Mito: El reposo absoluto mejorará mi dolor de espalda

Hecho: Probablemente no, pero depende de la causa de su dolor. Si se trata de una distensión muscular, tomarse las cosas con calma durante unos días puede ayudar; sin embargo, el reposo en cama también puede prolongar, o incluso agravar, el dolor de espalda. Si el dolor se debe a una compresión nerviosa, un problema de disco o una degeneración articular, la inactividad puede provocar rigidez muscular, empeoramiento del dolor, pérdida de condición física y más discapacidad. En estos casos, se recomienda modificar las actividades, optar por ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, y evitar movimientos como agacharse, torcerse o levantar peso. Mantener cierto grado de actividad física puede ayudar a recuperarse más rápido. 3. Mito: El dolor de espalda es causado por sentarse sobre una cartera o billetera voluminosa. Hecho: Sentarse con una cartera o billetera grande en el bolsillo trasero de su ropa puede provocar dolor o entumecimiento en la pierna o la cadera, pero suele no causar dolor en la espalda. Esto puede inclinar la pelvis y comprimir el nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo humano, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda hasta las caderas, las nalgas y las piernas. La compresión de este nervio puede causar dolor o entumecimiento al sentarse o mientras conduce. Después de permanecer mucho tiempo sentado, usted puede tener dificultad para caminar o sentir hormigueo o sensación de pinchazos en las piernas. En primer lugar, intente sacar su cartera o billetera y tomar medicamentos antiinflamatorios de venta libre. Si el dolor en la pierna persiste, busque a un profesional de la salud. 4. Mito: El dolor de espalda siempre se debe a una afección de salud grave subyacente. Hecho: El dolor de espalda suele estar causado por distensiones o esguinces musculares, y no por una afección de salud grave como un problema de disco o vértebras. La mayoría de los dolores de espalda se resuelven por sí solos.