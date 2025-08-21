Lanzan plataforma que fusiona el fútbol con experiencias interactivas en la región

La alianza, que durará tres años, se posiciona en la vanguardia del entretenimiento digital, especialmente en un contexto en el que el gaming y los esports capturan el interés de las nuevas generaciones.

GGTech y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) vuelven a estrechar lazos tras el lanzamiento del proyecto Concacaf Kick-Off, es una plataforma digital de entretenimiento y gaming que fusiona el fútbol con experiencias interactivas.

Un 90 % de la Generación Z y un 94 % de la Generación Alpha se consideran entusiastas, mientras que el 86 % de la Generación Z afirma ver esports, lo que subraya la importancia de conectar con estos mercados en auge.

Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, comentó: “En Concacaf, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del fútbol, y nuestra asociación con GGTech es un claro ejemplo de ello. Con Concacaf Kick-Off, buscamos conectar con los jóvenes, acercándoles experiencias digitales que reflejan sus intereses y formas de consumo.”

Las marcas y el público también apuestan por los eventos presenciales, cada vez más recurrentes. Juan Diego García, CEO Américas de GGTech Entertainment, subrayó la transformación en los hábitos de consumo.

“Las nuevas audiencias consumen el entretenimiento de forma diferente. Uno de esos lugares es GAMERGY, el festival de esports, gaming, música, deportes y entretenimiento inmersivo más grande del mundo es hoy una plataforma para la nueva cultura del entretenimiento del GenZ”, dijo.

GGTech reafirma su compromiso de innovar y ofrecer experiencias internacionales que trascienden fronteras. La asociación con Concacaf y el impulso del proyecto Concacaf Kick-Off no solo reflejan una apuesta por el deporte, sino también por la integración de culturas digitales que conectan al mundo entero.