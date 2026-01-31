¿Quiere ir al Super Bowl de la NFL? Entradas cuestan entre US$5.500 y US$52.000

El partido tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 asientos y que desde 2014 es el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

Las entradas para el Super Bowl LX, que enfrentará en California a los New England Patriots con los Seattle Seahawks dentro de diez días, se venden entre los US$5.500 y US$52.650.

A diez días de la final, los precios de las entradas varían ligeramente según la plataforma revisada.

En Ticketmaster, el boleto más barato se vende por US$5.904 para un asiento ubicado en una esquina del estadio en el cuarto nivel de altura.

El más caro en ese portal en línea corresponde a un lugar en un sector VIP del estadio, separado por escasos metros de la banda que ocuparán los jugadores de los Patriots, y que tiene un coste de US$52.650 dólares.

Stubhub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), ofrece su entrada más barata por US$6.120, mientras que la de mayor precio, también en un sector VIP pero en el lado de los Seahawks, asciende a US$36.431.

Otra plataforma como TickPick pone a la venta entradas por un precio no inferior a US$5.649 -en una esquina superior del estadio- y que alcanza los US$32.815.

Según este portal, el precio medio de los tickets es de US$8.200, solo superada por el Super Bowl LVIII de 2024 en Las Vegas entre los Kansas City Chiefs y los 49ers, cuando en promedio ascendían a poco más de US$9.000 por boleto a diez días del partido.

En comparación, el promedio de los billetes vendidos el año pasado en el Super Bowl LIX que se disputó en Nueva Orleans (Luisiana) era de alrededor de US$8.076 diez días antes del encuentro.

El costo de los boletos no ha hecho más que crecer desde la primera edición del partido por el campeonato de la NFL, que es el evento deportivo más visto en Estados Unidos.