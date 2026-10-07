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Sindicatos de Hollywood alertan de caída en la producción de EEUU en los últimos 25 años

El informe reveló que hace 25 años los estudios destinaban el 74 % de sus presupuestos de producción cinematográfica a Estados Unidos, pero que desde entonces esa cifra ha descendido al 42 %.

Por Agencia EFE Una coalición de sindicatos de Hollywood advirtió sobre el declive sostenido que registra la producción audiovisual estadounidense, una tendencia que, según denuncian, se ha venido acumulando durante los últimos 25 años. "Una proporción cada vez mayor de la producción cinematográfica y televisiva estadounidense se ha trasladado a localizaciones extranjeras en los últimos 25 años, lo que ha transformado significativamente una industria que da soporte a más de dos millones de empleos en Estados Unidos", indicaron los gremios sindicales en un comunicado conjunto.

El documento fue elaborado por el Sindicato de Directores de EE.UU. (DGA), la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), el Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA), así como el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA), el más importante de Hollywood. El informe reveló que hace 25 años los estudios destinaban el 74 % de sus presupuestos de producción cinematográfica a Estados Unidos, pero que desde entonces esa cifra ha descendido al 42 %. La caída es aún más acusada en el ámbito televisivo, donde la inversión local ha descendido drásticamente del 94 % al 64 %. "Entre 1999 y 2024, la proporción del gasto en producción en EE.UU. entre las 25 películas de mayor presupuesto de los principales estudios estadounidenses disminuyó un 40 %", sostuvo el texto. El análisis se centró en las producciones de grandes estudios con mayor impacto económico y en el empleo del sector, estableciendo umbrales presupuestarios de al menos US$5 millones de dólares para largometrajes y entre uno y US$1,7 millones para episodios de televisión según su duración.