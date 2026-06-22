Cinco claves para protegerse de ciberestafas por WhatsApp

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La autenticación de doble factor, la mensajería certificada y la verificación de identidad en tiempo real son las herramientas disponibles hoy para blindar esa comunicación.

Por revistaeyn.com El mensaje llega a las siete de la tarde. Parece provenir del banco. Tiene el logo correcto, el tono es urgente y el remitente parece legítimo. Advierte sobre un movimiento sospechoso y solicita verificar la identidad del usuario para evitar el bloqueo de la cuenta. Minutos después, el dinero desaparece. La escena se repite miles de veces cada día en toda América Latina y tiene nombre: vishing. Se trata de una modalidad de fraude que combina llamadas telefónicas, SMS, WhatsApp e ingeniería social para manipular a las víctimas y obtener acceso a cuentas, credenciales o sistemas de autenticación.

La diferencia respecto a años anteriores es que el fraude dejó de depender únicamente de mensajes mal redactados o correos electrónicos sospechosos. Hoy los delincuentes utilizan inteligencia artificial para clonar voces, generar conversaciones creíbles, automatizar campañas masivas y personalizar ataques en tiempo real. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región registró un crecimiento sostenido de los delitos informáticos durante los últimos años, impulsado por la acelerada digitalización financiera y el aumento del comercio electrónico. El fenómeno se replica en toda América Latina. Según datos de 36 instituciones financieras de la región analizadas por BioCatch, los intentos de estafa mediante ingeniería social aumentaron un 155 % durante 2025, mientras que los fraudes vinculados a herramientas de acceso remoto crecieron cinco veces en apenas un año. De acuerdo a datos de Infobip, empresa de comunicaciones omnicanal con enfoque AI-first, WhatsApp supera el 80 % de penetración en Latam y el 82 % de los usuarios abre todos los mensajes que recibe; cuatro de cada diez responden en menos de cinco minutos. Esa misma tasa de apertura que convierte a WhatsApp en el canal más eficaz del mundo es exactamente lo que lo vuelve el vector favorito del crimen organizado digital.