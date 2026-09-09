Aunque no lo creas, ya usaste IA hoy (y probablemente ni te diste cuenta)

Por: Nicolás Benenzon - CEO y Cofundador de Humand

Cuando nos levantamos agarramos el celular y lo desbloqueamos mirándolo, eso ya es Inteligencia Artificial. Le pedimos al GPS que nos lleve al trabajo y automáticamente elige la ruta más rápida, eso también.

Mientras escribimos un mensaje, el teclado termina la palabra o nos corrige algo que no sabíamos que estaba mal. Apenas abrimos una app para escuchar música o ver una serie nos aparecen las opciones que queremos, como si nos conocieran. De hecho, hay un modelo entrenado con nuestro comportamiento haciendo ese trabajo silencioso 24/7 en segundo plano.

Lo interesante es que nada de esto lo pensamos como "Inteligencia Artificial".

Lo pensamos como que el celular funciona bien, la app es cómoda, el banco nos avisa rápido cuando alguien intenta usar nuestra tarjeta desde otro país.

Ese es justamente el punto: la Inteligencia Artificial que más nos cambió la vida hasta ahora no es la que sale en las noticias con robots o con voces que te contestan como humanas. Es la que ya está tan metida dentro de las cosas, que dejamos de verla. Se volvió invisible. Y cuando algo se vuelve invisible es porque ya ganó.

No es solo una impresión: un estudio de Gallup realizado en Estados Unidos encontró que el 99% de los adultos usó al menos uno de seis productos con Inteligencia Artificial (asistentes virtuales, mapas, aplicaciones de clima, redes sociales, streaming o compras online) durante la última semana, y que ocho de cada diez usaron cuatro o más.

Sin embargo, el 64% no se dio cuenta de que lo estaba haciendo. La brecha entre lo que usamos y lo que creemos usar es, hoy, la mejor medida de cuánto se naturalizó la Inteligencia Artificial en la vida diaria.

Suele decirse que la Inteligencia Artificial va a cambiar todo, que va a ser como Internet, que no habrá industria, tarea o rutina que quede al margen.

Comparto esa mirada, pero conviene matizarla: cuando hablamos del tema solemos irnos directo al futuro (los autos que se manejan solos, el trabajo que podría desaparecer) y se nos escapa el presente, que ya está transformado por ella.

Hoy se redujo la barrera de aprender, crear y acceder a información. Cualquiera con un celular en la mano tiene, sin saberlo: un asistente que traduce idiomas en tiempo real, otro que reconoce una canción por unos segundos de audio, uno que corrige la luz de una foto sin apretar ningún botón adicional, y un último que te filtra el spam antes de que llegue a la bandeja de entrada. Hace diez años, cada una de esas cosas hubiese sido un logro de laboratorio.

Hoy es un martes cualquiera. Y esa comodidad ya se refleja en la disposición de la gente: según Pew Research Center , el 62% de los estadounidenses dice interactuar con Inteligencia Artificial al menos varias veces por semana, y el 73% estaría dispuesto a dejar que lo asista, aunque sea un poco, en sus tareas cotidianas.

No lo presento para alarmarlos ni para instalar la idea de que viene una ola incontrolable. Todo lo contrario, creo que el primer paso para aprovechar algo es darse cuenta de que ya lo estamos usando.

La IA no es una puerta que todavía no se abrió, sino una herramienta más que ya se sumó al conjunto de herramientas con las que vivimos, y que va a seguir sumando capas sin pedir permiso. Quien la mira de lejos, esperando el momento "oficial" en que llegue a su vida, se está perdiendo el hecho de que ya llegó hace rato.

La próxima vez que desbloquees el teléfono, que el GPS te esquive el tránsito, que la app del banco frene un fraude antes de que ocurra, o que el buscador te complete la frase que estabas por escribir, recordá: no es magia, no es casualidad, y no es el futuro. Es la Inteligencia Artificial funcionando ahora mismo, en el bolsillo de cada uno, mientras nadie se da cuenta.

Desde mi punto de vista, es la mejor noticia de todas: no hace falta esperar nada porque ya está pasando. La pregunta ya no es si la IA va a llegar a nuestra vida cotidiana, sino qué tan rápido nos animamos a mirarla de frente y aprovecharla, en lugar de dejarla pasar desapercibida como viene ocurriendo hasta ahora.