Bill Gates: Opiniones de Trump sobre IA reflejan desconocimiento

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El empresario añadió que "si (Trump) quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo".

Por Agencia EFE El cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates aseguró que las opiniones del presidente Donald Trump reflejan el desconocimiento que existe en la sociedad sobre esta tecnología. "El señor Trump está en la misma situación que todos los demás, donde al principio uno piensa: '¿No es esto igual que las tecnologías del pasado?'", explicó Gates en una entrevista en el programa CBS Mornings.

El empresario añadió que "si (Trump) quiere obtener el reconocimiento por ayudar al mundo entero, el tema de la IA es su mejor opción. El líder que logre unir a la gente en ese ámbito merecerá un reconocimiento positivo". Estas declaraciones llegan en pleno debate sobre la inteligencia artificial, su ritmo de crecimiento, sus riesgos y la necesidad de regularla. Los avisos de directivos de las propias empresas de IA sobre los peligros para la humanidad han despertado las alarmas entre políticos y ciudadanos. Sin embargo, la respuesta del presidente de Estados Unidos ha sido considerar un "engaño" los avisos sobre los riesgos e insistir en que no va a frenar el crecimiento de la inteligencia artificial en un momento en el que asegura que el país va por delante de China y del resto del mundo.