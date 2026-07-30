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Ciberataques a empresas crecieron un 38 % durante el último año en México

El costo promedio para recuperarse de un incidente de ciberataque asciende a US$1,35 millones, mientras que el 70 % de los rescates exigidos supera el millón de dólares.

Por Agencia EFE Durante el último año en México los ataques cibernéticos por ransomware (robo de datos) a empresas aumentó un 38 %, y el uso de inteligencia artificial en los mismos creció casi un 90 %, advierten desde la University of Advanced Technologies (UNIAT). Ante este contexto, la especialista en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, Nicole Filippetti, advierte que México registra un déficit de más de 77.000 especialistas en ciberseguridad, por lo que urge formar y atraer talento especializado para afrontar un contexto de crecientes amenazas para la seguridad de la información de las empresas del país y de la región.

Filippetti explicó que, de acuerdo con datos del sector, "el costo promedio para recuperarse de un incidente de ciberataque asciende a US$1,35 millones, mientras que el 70 % de los rescates exigidos supera el millón de dólares". Por este motivo, especialistas del sector estiman que 6 de cada 10 empresas que enfrentan un ataque de este tipo cierran sus operaciones en los seis meses posteriores. No obstante, la especialista destacó que la amenaza no proviene únicamente del exterior, pues se estima que el 67 % de los ciberataques exitosos ocurren por “errores humanos”. Por ejemplo: "La apertura de correos electrónicos maliciosos, el uso inadecuado de contraseñas o la descarga de archivos sin verificar; la falta de capacitación en seguridad digital incrementa el nivel de exposición de las organizaciones", destacó la experta. De acuerdo con el Reporte Sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs, Latinoamérica registró 843,3 billones de intentos de ciberataques durante 2025, con Brasil como el país más afectado de la región, seguido por México y Colombia.

Déficit de especialistas

Para el caso de México, aunque más del 60 % de sus empresas reportó algún incidente de seguridad digital durante el último año, tan solo el 27 % aseguró contar con servicios especializados de protección de activos, cifras que evidencian una importante brecha en materia de prevención. "El 68 % de los empleadores industriales reconoce dificultades para contratar perfiles especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y analítica de datos, disciplinas fundamentales para industrias como la manufactura avanzada y el sector aeroespacial", consideró Filippetti. Para la experta, otro factor que influye en este déficit de especialistas es que de los 278.000 profesionales de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) formados en México, solo el 3 % posee el nivel de inglés técnico requerido para atender operaciones binacionales, una condición clave para las empresas instaladas en la frontera norte del país.