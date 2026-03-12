Costa Rica detecta ciberataque en empresa estatal de electricidad y telecomunicaciones

Empresas & Management

El grupo sospechoso del ataque aparentemente es de origen chino, se enfoca en el ciberespionaje en la industria de telecomunicaciones y ha sido detectado en 42 países.

POR EFE El Gobierno de Costa Rica denunció este jueves que la empresa estatal de telecomunicaciones y energía Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es víctima de un ataque de ciberespionaje de posible origen chino que ha conseguido sustraer 9 gigabytes de información de correos electrónicos. "Se trata de un grupo, que por su comportamiento y por lo indicado por los especialistas, es dedicado al ciberespionaje. Hemos logrado notar la extracción de 9 gigabytes de información de correos electrónicos internos", dijo en una conferencia de prensa el presidente del ICE, Marco Acuña. El funcionario descartó que el ataque haya afectado a los servicios críticos de electricidad y de telecomunicaciones de la entidad y que en la actualidad los expertos están trabajando en "contener" el ataque para evitar que se expanda.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, declaró que el grupo sospechoso del ataque aparentemente es de origen chino, se enfoca en el ciberespionaje en la industria de telecomunicaciones y ha sido detectado en 42 países. Bogantes afirmó que el caso se está tratando como un asunto de seguridad nacional y comentó que Estados Unidos está apoyando a Costa Rica en la atención del incidente. El Gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por el delito de espionaje informático para que se determine a los responsables y esclarecer si hay alguna participación de actores dentro de Costa Rica. Los datos del Gobierno indican que en el 2025 se registraron en Costa Rica 118 millones de intentos de ciberataques. En los últimos años diversas instituciones públicas de Costa Rica han sido víctimas de cibertaques, pero el mayor incidente ocurrió en mayo de 2022 contra varias entidades como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que tiene a cargo los centros de salud públicos, y que se vio obligada a desactivar sus plataformas de manera preventiva, entre las cuales se encuentra la del expediente electrónico de pacientes. Esto provocó atrasos en atención de citas y cirugías.