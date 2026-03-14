Empresas & Management

El ciberataque al ICE expone riesgo de las empresas a la vulnerabilidad digital

Los seguros de riesgo cibernético o pólizas de cyber insurance han comenzado a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de la gestión empresarial.

Por revistaeyn.com El ataque informático que afectó esta semana al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) vuelve a colocar en el centro del debate un riesgo que ya forma parte del paisaje empresarial contemporáneo: la vulnerabilidad digital. Un incidente informático puede paralizar operaciones, comprometer información sensible y provocar pérdidas económicas millonarias. Para los especialistas en gestión de riesgos, estos eventos dejaron de ser episodios excepcionales para convertirse en amenazas estructurales que obligan a las organizaciones a repensar su estrategia de protección.

“Los ataques cibernéticos ya no son eventos improbables. Son una realidad cotidiana para las organizaciones públicas y privadas”, afirma Luis Cañas, gerente general de WTW Corredores de Seguros en Costa Rica. “Un incidente puede detener operaciones completas, afectar la confianza de clientes y proveedores y generar impactos financieros muy significativos”. En este contexto, los seguros de riesgo cibernético o pólizas de cyber insurance han comenzado a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de la gestión empresarial. De acuerdo con análisis de WTW, los ciberataques pueden generar múltiples tipos de pérdidas: interrupción del negocio, costos de recuperación de sistemas, investigación forense digital, gastos legales, responsabilidades frente a terceros por filtración de datos y gestión reputacional tras el incidente.