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El 73 % de las empresas en Latinoamérica dice que el phishing sigue funcionando

La ingeniería social sigue siendo el vector de ataque más explotado, superando el acceso no autorizado, el malware y la explotación de vulnerabilidades.

Por revistaeyn.com Según los datos relevados en el último informe “ESET Security Report”, el 73 % de las empresas en América Latina afirman haber sido objetivo de campañas de phishing durante el 2025. Las organizaciones manufactureras registran el 81,4 %, y el sector bancario alcanza el 100 % de las instituciones que reportan intentos de phishing. ESET asegura que lo que hace que el phishing sea tan letal no es la sofisticación de la tecnología sino es la manipulación. La ingeniería social sigue siendo el vector de ataque más explotado, superando el acceso no autorizado, el malware y la explotación de vulnerabilidades.

“El phishing no es un ataque sofisticado porque utilice tecnología avanzada. Es sofisticado porque explota el elemento más débil de cualquier sistema de seguridad: el ser humano. Además, los sectores con datos sensibles o acceso a recursos críticos son una prioridad para los delincuentes”, comenta David González, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. El informe revela que no todos los sectores en América Latina experimentan el phishing en la misma medida. Los datos muestran una concentración de riesgo en industrias específicas, y las razones varían desde la naturaleza del trabajo hasta la madurez de las defensas. El sector manufacturero aparece como uno de los más atacados, con un 81,1 % de las organizaciones latinoamericanas que reportaron haber sufrido ataques de phishing, lo que indica que las empresas manufactureras son objetivos especialmente atractivos. Por otro lado, el sector de educación registra un 81,4 %, explicado en parte por un fenómeno que combina infraestructuras antiguas, ciclos de actualización más lentos y equipos con menos experiencia en seguridad.