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Consejos para proteger su salud mental ante el consumo de noticias en internet

En la mayoría de las situaciones, cierta información puede ser útil, ya que le permite valorar pros y contras y planificar el futuro. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas practican doomscrolling, adquieren mucha más información de la que realmente necesitan para planificar o tomar decisiones.

Por revistaeyn.com “Debería parar.” ¿Alguna vez se ha dicho esas palabras mientras deslizaba una publicación desalentadora tras otra en internet? Este fenómeno se conoce popularmente como doomscrolling, que se refiere al consumo compulsivo de noticias negativas en internet. Puede que se pregunte: ¿por qué resulta tan difícil dejar de hacer doomscrolling una vez que empieza? Y, lo que es más importante, ¿qué puede hacer para liberarse de esa espiral negativa? Craig Sawchuk, psicólogo en Mayo Clinic en Rochester, ofrece algunas claves.

“Cuando piensa en la palabra doom (fatalidad), esta genera una fuerte reacción emocional”, explica Sawchuk. Esto encaja con el origen del término en 2020, ya que durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, muchos estábamos confinados en casa y dependíamos en gran medida de nuestros teléfonos, ordenadores y televisores para informarnos y entretenernos. Ahora, años después, muchas personas siguen teniendo dificultades con el doomscrolling. Todo comportamiento y toda emoción cumplen una función, afirma Sawchuk, y eso incluye el doomscrolling. Es probable que el doomscrolling esté motivado por algo más que la curiosidad. Según Sawchuk, nuestro cerebro está programado para orientarnos hacia la novedad y la amenaza. A lo largo de la existencia humana, este mecanismo ayudó a mantenernos con vida. Para contrarrestar la tendencia de su cerebro a buscar lo negativo y lo novedoso, considere estas preguntas: · ¿Puede hacer algo con respecto a las noticias del día? ¿Esta información le ayuda realmente a planificar el futuro? ¿O simplemente está activando emociones negativas sobre algo que no puede influir?