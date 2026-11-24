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Descubra cuáles son las estafas con IA en fin de año y cómo frenarlas

Según una encuesta de McAfee en siete países, 1 de cada 4 adultos ha sufrido una estafa con voz clonada o conoce a alguien que la ha sufrido, y el 70 % no se ve capaz de distinguir una voz clonada de una real.

Por revistaeyn,com Las compras del Black Friday y el Cyber Monday abren la temporada de fin de año, con más envíos y mensajes familiares, y los estafadores lo saben. Este año usan la inteligencia artificial para clonar la voz de un familiar, crear videos falsos de famosos y montar tiendas virtuales con reseñas inventadas. La amenaza ya es masiva. Según una encuesta de McAfee en siete países, 1 de cada 4 adultos ha sufrido una estafa con voz clonada o conoce a alguien que la ha sufrido, y el 70 % no se ve capaz de distinguir una voz clonada de una real.

La misma investigación comprobó que tres segundos de audio, lo que dura una nota de voz de WhatsApp, bastan para imitar una voz con un 85 % de parecido. Deloitte calcula que el fraude impulsado por la IA generativa podría alcanzar los US$40.000 millones en 2027 solo en Estados Unidos, y la Comisión Federal de Comercio de ese país registró en 2024 pérdidas por fraude de 12.500 millones de dólares, un 25 % más que el año anterior. Las cinco estafas con IA más comunes en estas fiestas La llamada del familiar en apuros, con su voz clonada, que pide dinero urgente por un accidente o un robo. El video falso de un famoso que regala productos o recomienda una inversión. La tienda que no existe, con descuentos del 70 % y reseñas generadas por IA. El paquete pendiente: un mensaje de texto o de WhatsApp sin una sola falta de ortografía que pide pagar un costo de envío.