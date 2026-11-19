Por revistaeyn.com
Las ofertas de fin de año multiplican las opciones de compra y también los mensajes que invitan a decidir rápido. Antes de pagar, se recomienda comprobar la tienda, el enlace y el método de pago, sobre todo si la oferta llega por mensaje o parece demasiado buena para dejarla pasar.
En Panamá, las estafas en compras por Internet figuran entre las modalidades de fraude que más mencionan las personas; la mitad de quienes participaron en el estudio las señaló como una de las más comunes. El 68 % dijo haber recibido al menos un intento de fraude durante los 12 meses anteriores. Y entre quienes recibieron esos intentos, cerca de 4 de cada 10 terminaron siendo víctimas, con consecuencias económicas para el 65 % de ellas.
Las experiencias reportadas ayudan a entender cómo puede concretarse el engaño. Entre las víctimas, el 21 % dijo haber pagado por un producto o servicio que nunca recibió. La oferta puede aparecer en una publicación de Marketplace, una página que imita a una tienda, un enlace enviado por mensaje o una solicitud de pago fuera de la plataforma. Los mensajes o chats fueron el canal más mencionado (34 %); además, una de cada cuatro víctimas (25 %) dijo que la página o aplicación parecía legítima, aunque no lo era.
Estas cifras combinan dos tipos de respuestas: la percepción sobre cuáles modalidades de fraude son más comunes y las experiencias declaradas por quienes fueron víctimas.
Utilizar canales oficiales. Escriba la dirección de la tienda en el navegador o usa su aplicación oficial; evitar iniciar sesión o pagar desde enlaces recibidos por SMS, WhatsApp, correo o redes sociales.
Compruebe quién vende. En Marketplace, revise la antigüedad, calificaciones y comentarios del vendedor. Buscar datos de contacto y políticas claras de entrega, devolución y reembolso.
Desconfíe de la urgencia y de precios inusuales. Contraste la promoción en los canales oficiales de la marca. Una oferta que exige pagar de inmediato puede ser una señal para detenerse y verificar.
No comparta códigos de seguridad. No entregue por llamada, chat o mensaje los códigos de un solo uso, contraseñas ni datos completos de tu tarjeta.
Use medios de pago confiables. Verifique que el proceso de pago pertenezca a la tienda o a un proveedor reconocido. Evita transferencias directas a desconocidos cuando no tengas garantías de compra.
Active alertas y guarde los comprobantes. Las notificaciones de movimientos ayudan a detectar cargos que no reconoces; conserva confirmaciones, recibos y conversaciones con el vendedor.
Si algo no cuadra, detenga la compra. Contacta a la tienda o a tu banco mediante sus canales oficiales. Si ya compartiste datos o detectas un cargo sospechoso, comunícate de inmediato con tu entidad financiera.
Un dato para resaltar del informe es que se identifican brechas importantes en materia de prevención: el 64 % dijo no haber recibido capacitación o información para prevenir el fraude, y el 53 % se siente poco o nada seguro al realizar transacciones digitales.