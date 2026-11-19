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En Panamá, la mitad de las personas encuestadas por APC Experian mencionó las compras por Internet entre las modalidades de fraude más comunes.

Por revistaeyn.com Las ofertas de fin de año multiplican las opciones de compra y también los mensajes que invitan a decidir rápido. Antes de pagar, se recomienda comprobar la tienda, el enlace y el método de pago, sobre todo si la oferta llega por mensaje o parece demasiado buena para dejarla pasar. En Panamá, las estafas en compras por Internet figuran entre las modalidades de fraude que más mencionan las personas; la mitad de quienes participaron en el estudio las señaló como una de las más comunes. El 68 % dijo haber recibido al menos un intento de fraude durante los 12 meses anteriores. Y entre quienes recibieron esos intentos, cerca de 4 de cada 10 terminaron siendo víctimas, con consecuencias económicas para el 65 % de ellas.

Las experiencias reportadas ayudan a entender cómo puede concretarse el engaño. Entre las víctimas, el 21 % dijo haber pagado por un producto o servicio que nunca recibió. La oferta puede aparecer en una publicación de Marketplace, una página que imita a una tienda, un enlace enviado por mensaje o una solicitud de pago fuera de la plataforma. Los mensajes o chats fueron el canal más mencionado (34 %); además, una de cada cuatro víctimas (25 %) dijo que la página o aplicación parecía legítima, aunque no lo era. Estas cifras combinan dos tipos de respuestas: la percepción sobre cuáles modalidades de fraude son más comunes y las experiencias declaradas por quienes fueron víctimas. Utilizar canales oficiales. Escriba la dirección de la tienda en el navegador o usa su aplicación oficial; evitar iniciar sesión o pagar desde enlaces recibidos por SMS, WhatsApp, correo o redes sociales. Compruebe quién vende. En Marketplace, revise la antigüedad, calificaciones y comentarios del vendedor. Buscar datos de contacto y políticas claras de entrega, devolución y reembolso.