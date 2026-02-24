Descubrimiento: Humanos tenían hace 40.000 años un sistema precursor de la escritura

Tecnología & Cultura Digital

Los artefactos se remontan a decenas de miles de años antes de los primeros sistemas de escritura, a la época en que el Homo sapiens abandonó África, se estableció en Europa y se encontró con los neandertales

Por Agencia EFE Los primeros humanos modernos de Europa central, hace unos 40.000 años, tallaron secuencias de signos, un nivel de complejidad y densidad de información comparable a la primera escritura protocuneiforme de la antigua Mesopotamia. Aquellos humanos tallaron en las paredes de las cuevas, herramientas y figuritas de marfil, hueso o cuerno secuencias de signos, a menudo líneas repetidas de muescas, puntos y cruces, cuyo significado se desconoce pero que podrían haber usado para transmitir información y registrar sus pensamientos.

Investigadores encabezados por la Universidad del Sarre (Alemania) analizaron más de 3.000 signos geométricos en 260 objetos asociados con la cultura auriñaciense, de hace entre 43.000 y 34.000 años, y publican los resultados en PNAS. El objetivo no era descubrir su significado concreto, sino analizar las tendencias de frecuencia y los aspectos tangibles y medibles de los signos, para analizar qué tienen en común con los sistemas posteriores y en qué se diferencian. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Los análisis demuestran que esas secuencias de signos no tienen nada que ver con los sistemas de escritura actuales, pero sugieren que los cazadores-recolectores europeos del Paleolítico desarrollaron un sistema de símbolos con una densidad de información estadísticamente comparable a la de las primeras tablillas protocuneiformes de la antigua Mesopotamia, que aparecieron 40.000 años más tarde. Los artefactos se remontan a decenas de miles de años antes de los primeros sistemas de escritura, a la época en que el Homo sapiens abandonó África, se estableció en Europa y se encontró con los neandertales Muchos fueron descubiertos en cuevas del Jura de Suabia (Alemania), como un pequeño mamut tallado a partir de un colmillo y en el que un humano de la Edad de Piedra talló filas de cruces y puntos.