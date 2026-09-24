Estudio: Optimismo hacia la IA pese a que la mayoría no la ha usado

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China se sitúa al frente de los países con una perspectiva más optimista, con el 93 % de los encuestados por Gallup y Microsoft contestando de manera positiva.

Por Agencia EFE Una gran encuesta, realizada por Gallup y Microsoft en 37 países muestra que en el 92 % de las naciones sondeadas predominan las sensaciones positivas con respecto a la inteligencia artificial (IA) pese a que de media el 57 % de los consultados jamás ha usado esta tecnología. Entre otras cosas, la encuesta planteó a los adultos que conocen la existencia de la IA dos preguntas sobre su impacto futuro, si creen que ayudará o perjudicará a las personas de su país y si esperan que mejore o empeore mayormente su propia vida cotidiana.

China se sitúa al frente de los países con una perspectiva más optimista, con el 93 % de los encuestados contestando de manera positiva a ambas preguntas. Le sigue Vietnam, con el 91 % respondiendo también ambas cuestiones de manera positiva. Singapur, donde el 77 % consideró que la IA ayudará a su país y el 83 % cree que mejorará su vida diaria, e Israel (el 69 % respondió positivamente ambas cuestiones), están también entre las naciones más optimistas. En el espectro contrario se situaron estados de bajos ingresos como Afganistán, Palestina, Malaui, Bangladesh o Egipto y, a su vez, llama la atención que Estados Unidos sea el segundo estado en el que más personas (el 36 %) respondieron negativamente a la pregunta de si la IA beneficiará o no a los ciudadanos del país.

A más uso, mayor confianza

En términos generales, solo en tres territorios predominaron las sensaciones negativas con respecto al futuro de la IA generativa; Egipto, Palestina y Estados Unidos, donde el Gobierno del presidente Donald Trump está abogando por impulsar a gran escala la industria y ha pedido no extender la narrativa pesimista al tiempo que cada vez más comunidades expresan su contrariedad por el enorme uso de recursos de los centros de datos. Aunque la confianza en la IA parece aumentar a medida que se usa más frecuentemente en el día a día (los encuestados que la utilizan más expresaron en general una visión sustancialmente más positiva), los datos de Estados Unidos reflejan a su vez los resultados en otros países occidentales ricos donde el uso relativamente elevado deparó niveles más altos de preocupación.