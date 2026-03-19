Val Kilmer 'resucita' con IA para aparecer en su primera película póstuma

Tecnología & Cultura Digital

Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano y, aunque que no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud, el director del filme, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo

Por Agencia EFE Una empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) ha resucitado al actor estadounidense Val Kilmer para incluirlo en 'As Deep As The Grave', la película que iba a protagonizar antes de su fallecimiento en abril del año pasado. Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano y, aunque que no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud, el director del filme, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo, según informó Variety.

"Él era el actor que yo quería para este papel", dijo Voorhees, en declaraciones recogidas por el medio especializado. Esta recreación digital, que marca su primer papel póstumo, cobró vida gracias al apoyo de su familia, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor. 'As Deep As The Grave', basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EE.UU.), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo. Además de Kilmer, que tendrá una participación significativa, la película está protagonizada por Abigial Lawrie ('Tin Star') y Tom Felton ('Harry Potter').