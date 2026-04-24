OpenAI anuncia GPT-5.5, su modelo de IA "más inteligente hasta la fecha"

Por: EFE

La tecnológica OpenAI anunció en las últimas horas el lanzamiento de GPT-5.5, su modelo de inteligencia artificial (IA) "más inteligente e intuitivo hasta la fecha", que puede realizar gran parte del trabajo por sí mismo.

Según un comunicado de la compañía, GPT-5.5 destaca en la escritura y depuración de código, la investigación en línea, el análisis de datos, la creación de documentos y hojas de cálculo, el manejo de software y la alternancia entre herramientas para completar una tarea.

Así, el usuario puede asignarle a GPT-5.5 una tarea compleja y con múltiples partes y el modelo "planificará, utilizará herramientas, revisará su trabajo, se orientará en situaciones ambiguas y seguirá adelante".

La empresa subraya en la nota que GPT-5.5 comprende más rápido la tarea que el usuario quiere realizar y puede llevar a cabo gran parte del trabajo por sí mismo, siendo más eficiente en la resolución de problemas.

"Las mejoras son especialmente notables en la codificación de agentes, el uso de computadoras y la investigación científica temprana, áreas donde el progreso depende del razonamiento contextual y la toma de decisiones a lo largo del tiempo", señala.