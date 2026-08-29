Tecnología & Cultura Digital

León XIV alerta de la dificultad de los estados para controlar a empresas de IA

Durante una audiencia en el Vaticano, el pontífice hizo un llamamiento a mantener el equilibrio en el uso de las tecnologías digitales y a situar la ética y el bien común por encima de los intereses comerciales.

Por Agencia EFE El papa León XIV advirtió sobre las dificultades que enfrentan los estados para controlar la concentración de la inteligencia artificial en manos de grandes corporaciones tecnológicas y alertó sobre el riesgo de sacrificar el bien común en favor de intereses privados. Durante una audiencia en el Vaticano con los miembros del Institut International des Sciences Administratives, el pontífice hizo un llamamiento a mantener el equilibrio en el uso de las tecnologías digitales y a situar la ética y el bien común por encima de los intereses comerciales.

"Es importante que se establezca una cierta ética para acompañar el uso de estas importantes herramientas que, lamentablemente, se concentran en manos de los grandes actores económicos y tecnológicos, y que al Estado le cuesta controlar", aseguró. Por ello, pidió actuar de manera que "el bien de la familia humana no se sacrifique por intereses privados". "La velocidad a la que se desarrollan las innovaciones relativas a la inteligencia artificial (IA) nos lleva a preguntarnos si en el futuro se podrá controlar a estas máquinas, si el hombre no corre el riesgo de convertirse en víctima de sus propias invenciones", aseguró el papa. Añadió que "uno de los graves problemas de hoy es constatar que las decisiones sobre la vida humana se confían a las máquinas".