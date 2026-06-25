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La IA y analítica se convierten en claves para cerrar la brecha de productividad

De acuerdo con expertos de SAS, el desafío para la reducción de las brechas de productividad en la región no radica únicamente en la adopción tecnológica, sino en la capacidad de las empresas para integrar estas soluciones dentro de su cultura organizacional y procesos de negocio.

Por revistaeyn.com La brecha de productividad en Centroamérica y el Caribe, sigue siendo uno de los principales retos para la competitividad empresarial, señalan diversos especialistas. Añaden que esto, en Costa Rica, no es la excepción. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y la analítica de datos se posicionan como herramientas estratégicas para acelerar la toma de decisiones, optimizar procesos y fortalecer la capacidad de las organizaciones para competir en mercados cada vez más dinámicos.

De acuerdo con expertos de SAS, el desafío para la reducción de las brechas de productividad en la región no radica únicamente en la adopción tecnológica, sino en la capacidad de las empresas para integrar estas soluciones dentro de su cultura organizacional y procesos de negocio. “Al día de hoy, muchas organizaciones ya cuentan con procesos definidos para enfrentar esta brecha, pero el verdadero diferencial está en cómo utilizan la analítica y la inteligencia artificial para mejorar la velocidad y calidad de sus decisiones”, explicó Raúl Franco, Technical Training Consultant de SAS. El vocero detalló que el uso de modelos analíticos ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de técnicas como la minería de datos a enfoques más avanzados como el machine learning y la inteligencia artificial, impulsados por tecnologías en la nube que permiten procesar grandes volúmenes de información en menor tiempo. Precisamente, Franco señaló que uno de los pilares fundamentales para cerrar la brecha de productividad es la correcta gestión de los datos en las organizaciones. “El éxito de cualquier modelo analítico depende de la calidad de los datos. Si la información no es confiable, las decisiones tampoco lo serán”, indicó. En esa línea, subrayó la importancia de que las organizaciones cuenten con repositorios centralizados de información, como data warehouses, que permitan a todas las áreas trabajar con una misma “versión de la verdad”, evitando inconsistencias en la toma de decisiones.