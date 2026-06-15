Escuchar, confiar y delegar: Las claves para que los empleados trabajen por propósito

Por revistaeyn.com
En un entorno empresarial cada vez más dinámico, donde la innovación y la adaptación son determinantes para la competitividad, las organizaciones enfrentan un desafío que va más allá de los resultados financieros: lograr que las personas se involucren genuinamente con su trabajo y encuentren un propósito en lo que hacen.
Según los especialistas Jacques Giraud, ingeniero y experto en desarrollo organizacional, y Lucas Alonso-Munoyerro, piloto licenciado y graduado en Física, el liderazgo moderno está experimentando una transformación profunda. Las empresas más exitosas ya no son aquellas donde todas las decisiones dependen de una sola persona, sino aquellas que aprovechan la inteligencia colectiva de sus equipos.
Los expertos sostienen que dar voz a los colaboradores y fomentar la autonomía se han convertido en pilares estratégicos para construir organizaciones más productivas y comprometidas. En este nuevo modelo, escuchar a los equipos no representa una pérdida de control, sino una forma inteligente de compartir el poder y fortalecer la legitimidad del liderazgo.
La evidencia respalda esta visión. De acuerdo con datos de Gallup de 2023, las organizaciones donde los empleados sienten que sus opiniones son tomadas en cuenta registran un 27% más de rentabilidad y un 21% más de productividad. Esto demuestra que la participación de los colaboradores no es únicamente un elemento cultural, sino también un factor que impacta directamente en los resultados del negocio.
Para fortalecer la voz de los equipos, Giraud y Alonso-Munoyerro identifican tres prácticas esenciales. La primera consiste en escuchar antes de decidir, permitiendo que las ideas sean evaluadas de manera objetiva y sin prejuicios.
La segunda es crear espacios seguros donde los colaboradores puedan expresarse sin temor a críticas o represalias.
La tercera implica convertir la participación en un componente permanente de la cultura organizacional, integrándola en los procesos cotidianos y no como una iniciativa ocasional.
Sin embargo, los especialistas advierten que escuchar por sí solo no es suficiente. Cuando los trabajadores perciben que sus opiniones son consideradas, pero no tienen capacidad para actuar sobre ellas, la participación puede convertirse en una fuente de frustración.
Por ello, la autonomía consciente aparece como el complemento indispensable. Lejos de significar ausencia de reglas, este concepto se basa en la confianza, la responsabilidad compartida y la claridad de objetivos. Los líderes deben proporcionar una dirección clara, acompañar a sus equipos sin caer en la vigilancia excesiva y establecer métricas enfocadas en resultados más que en la presencia física.
Cuando estos elementos se combinan adecuadamente, afirman los expertos, se produce una transformación significativa en la cultura organizacional.
Los colaboradores dejan de limitarse a cumplir instrucciones y comienzan a involucrarse activamente en la misión de la empresa. En ese punto, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una actividad impulsada por el propósito, generando mayores niveles de compromiso, innovación y desempeño.