Escuchar, confiar y delegar: Las claves para que los empleados trabajen por propósito

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Los expertos sostienen que dar voz a los colaboradores y fomentar la autonomía se han convertido en pilares estratégicos para construir organizaciones más productivas y comprometidas.

Por revistaeyn.com En un entorno empresarial cada vez más dinámico, donde la innovación y la adaptación son determinantes para la competitividad, las organizaciones enfrentan un desafío que va más allá de los resultados financieros: lograr que las personas se involucren genuinamente con su trabajo y encuentren un propósito en lo que hacen. Según los especialistas Jacques Giraud, ingeniero y experto en desarrollo organizacional, y Lucas Alonso-Munoyerro, piloto licenciado y graduado en Física, el liderazgo moderno está experimentando una transformación profunda. Las empresas más exitosas ya no son aquellas donde todas las decisiones dependen de una sola persona, sino aquellas que aprovechan la inteligencia colectiva de sus equipos.

Los expertos sostienen que dar voz a los colaboradores y fomentar la autonomía se han convertido en pilares estratégicos para construir organizaciones más productivas y comprometidas. En este nuevo modelo, escuchar a los equipos no representa una pérdida de control, sino una forma inteligente de compartir el poder y fortalecer la legitimidad del liderazgo. La evidencia respalda esta visión. De acuerdo con datos de Gallup de 2023, las organizaciones donde los empleados sienten que sus opiniones son tomadas en cuenta registran un 27% más de rentabilidad y un 21% más de productividad. Esto demuestra que la participación de los colaboradores no es únicamente un elemento cultural, sino también un factor que impacta directamente en los resultados del negocio. Para fortalecer la voz de los equipos, Giraud y Alonso-Munoyerro identifican tres prácticas esenciales. La primera consiste en escuchar antes de decidir, permitiendo que las ideas sean evaluadas de manera objetiva y sin prejuicios. La segunda es crear espacios seguros donde los colaboradores puedan expresarse sin temor a críticas o represalias.