SISAP se posiciona en el Top 15 global de las empresas de ciberseguridad

Este ranking anual es una evaluación independiente que analiza a empresas de todo el mundo con base en criterios como crecimiento sostenido, madurez de servicios, capacidad operativa, talento especializado, escalabilidad y reconocimiento del mercado.

SISAP se posicionó dentro del Top 15 de las 250 compañías líderes en servicios de ciberseguridad a nivel mundial, de acuerdo con el ranking Top 250 MSSPs: Cybersecurity Company List and Research for 2025, elaborado por MSSP Alert, uno de los referentes internacionales en el análisis de proveedores de servicios de seguridad administrada (MSSP, por sus siglas en inglés).

Al respecto, Mauricio Nanne, CEO de SISAP, señaló: “Este reconocimiento es el resultado del trabajo comprometido de nuestro equipo y de una visión clara orientada a la innovación y a la protección de nuestros clientes. Nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras capacidades para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la ciberseguridad a nivel global.”

La posición de SISAP refleja su excelencia operativa, su compromiso permanente con la innovación tecnológica y el impacto estratégico de sus soluciones, orientadas a proteger a organizaciones frente a un entorno de amenazas digitales cada vez más sofisticado y dinámico.

Formar parte del Top 15 del ranking de MSSP Alert reafirma el liderazgo de SISAP en la industria y su capacidad para competir al más alto nivel internacional, posicionándose como un socio estratégico confiable para empresas que buscan proteger sus operaciones críticas, datos y activos digitales.