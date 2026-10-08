Informe: La IA impulsa el comercio pese a aranceles y tensiones geopolíticas

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El estudio de DHL revela que el intercambio internacional de mercancías tuvo durante el primer semestre de 2026 su mayor ritmo de crecimiento de los últimos 15 años, con la excepción del repunte extraordinario registrado después de la pandemia.

Por revistaeyn.com El comercio mundial atraviesa una nueva etapa de expansión, impulsada en buena medida por la carrera internacional para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial. En medio de mayores barreras arancelarias, conflictos geopolíticos y cambios en las cadenas de suministro, la globalización alcanzó en 2025 su nivel más elevado, de acuerdo con la más reciente edición del DHL Globalization Tracker, elaborado por DHL y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. El estudio, que reúne más de 30 millones de datos sobre comercio, inversión, información y movilidad de personas, revela que el intercambio internacional de mercancías tuvo durante el primer semestre de 2026 su mayor ritmo de crecimiento de los últimos 15 años, con la excepción del repunte extraordinario registrado después de la pandemia.

Uno de los motores centrales de esta expansión ha sido la demanda de componentes necesarios para construir la infraestructura de IA, entre ellos semiconductores y equipos destinados a redes y transmisión de datos. Según datos analizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OCDE, los productos vinculados con inteligencia artificial explicaron el 42% del crecimiento del comercio de bienes en 2025, porcentaje que se elevó hasta 76% en el primer trimestre de 2026. John Pearson, director general de DHL Express, destacó que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales impulsores del intercambio internacional. La fabricación y distribución de chips, sistemas de conectividad y otros componentes requiere cadenas de suministro que atraviesan múltiples países. Aunque el escenario internacional también ha estado marcado por la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de los aranceles estadounidenses, el impacto sobre el comercio global ha sido relativamente acotado. Los mayores efectos se concentraron en economías directamente vinculadas con esa ruta estratégica. Entre enero y mayo de 2026, por ejemplo, el comercio cayó 37% en Arabia Saudí y 7% en Emiratos Árabes Unidos frente al mismo periodo del año anterior.