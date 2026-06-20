Cuidado con los videos con información falsa sobre la protección solar en TikTok

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Las organizaciones de salud pública llevan tiempo expresando su preocupación por la tendencia a la desinformación sobre la protección solar en TikTok, una de las plataformas de redes sociales más utilizadas del mundo, especialmente entre los jóvenes.

Por Agencia EFE La protección solar es tóxica, cancerígena, bloquea innecesariamente los beneficios para la salud de la exposición al sol... Un estudio ha constatado que los videos con información falsa sobre las cremas solares tienen una legión de seguidores en la red social TikTok. El estudio de casi 1.000 vídeos de TikTok sobre protectores solares, que recoge la revista PLOS Digital Health, revela que la mayoría de ellos promueve su uso pero no son los que más interacción generan. La atención la acaparan los que difunden bulos.

Esta desinformación sobre una herramienta tan eficaz de prevención como los protectores solares se produce en un contexto en el que las tasas de cáncer de piel están aumentando a nivel mundial. Las organizaciones de salud pública llevan tiempo expresando su preocupación por la tendencia a la desinformación sobre la protección solar en TikTok, una de las plataformas de redes sociales más utilizadas del mundo, especialmente entre los jóvenes. Un equipo de investigadores dirigidos por Alessandro Marcon, de la Universidad de Alberta (Canadá), ha analizado el contenido de los 971 vídeos de TikTok más vistos en las cinco etiquetas más populares relacionadas con el protector solar (#sunscreen, #sunscreenviral, #spf, #sunscreenreview y #sunprotection). Los vídeos han sido clasificados en función de la promoción del protector solar, las críticas relacionadas con la salud y las métricas de interacción de la audiencia, como visualizaciones, "me gusta", comparticiones y comentarios.

Los videos más compartidos

Los investigadores han visto que la gran mayoría de los vídeos incluidos en el estudio promueven el uso de protectores solares (86,8 %), mientras que solo el 6 % contiene críticas falsas, como que son perjudiciales (1,5 %) o impiden beneficios para la salud, como la absorción de vitamina D (1,2 %). A pesar de esa pequeña proporción, los vídeos centrados en la crítica generaron, de media, una participación de la audiencia significativamente mayor en ‘me gusta’, comparticiones y comentarios en comparación con los vídeos que no contenían bulos. Además, los autores señalan que los videos que no contenían información falsa, y que generalmente son exclusivamente promocionales de las marcas, suponen “una oportunidad perdida para la salud pública”, ya que el contenido se centra en los beneficios cosméticos, y solo el 6 % de ellos menciona explícitamente la reducción del riesgo de cáncer.