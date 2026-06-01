Aprenda las lecciones del Mundial 2026 para decidir bajo presión en el trabajo

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Así como los equipos practican variantes tácticas y jugadas específicas, las organizaciones deben contar con planes de contingencia, protocolos claros y responsabilidades definidas para responder con agilidad cuando surgen imprevistos.

Por revistaeyn.com Las situaciones de alta presión no son exclusivas de los estadios deportivos. En las empresas, los líderes enfrentan constantemente escenarios complejos que exigen decisiones rápidas y efectivas, desde crisis operativas hasta pérdidas de clientes o problemas reputacionales. Según expertos de Talent Solutions de ManpowerGroup, las estrategias que utilizan los entrenadores deportivos para dirigir a sus equipos en momentos decisivos pueden ofrecer valiosas enseñanzas para el mundo corporativo.

Durante un partido de fútbol, especialmente en competencias de alto nivel como una Copa Mundial, los directores técnicos deben reaccionar en cuestión de segundos ante lesiones inesperadas, cambios en el marcador o ajustes tácticos del rival. Sin embargo, detrás de esas decisiones rápidas existe una preparación previa que reduce la improvisación y aumenta las probabilidades de éxito. De acuerdo con la firma, una de las principales lecciones para los líderes empresariales es la importancia de planificar escenarios antes de que ocurra una crisis. "Así como los equipos practican variantes tácticas y jugadas específicas, las organizaciones deben contar con planes de contingencia, protocolos claros y responsabilidades definidas para responder con agilidad cuando surgen imprevistos", indica ManpowerGroup. La comunicación también juega un papel determinante. En el banco de suplentes no hay espacio para largos discursos; las instrucciones son breves, concretas y orientadas a la acción. En el ámbito laboral ocurre algo similar. "Durante momentos de tensión, los mensajes claros y directos ayudan a reducir errores, mantener la coordinación y fortalecer la confianza entre los miembros del equipo", agrega ManpowerGroup.