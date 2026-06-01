Aprenda las lecciones del Mundial 2026 para decidir bajo presión en el trabajo

Por revistaeyn.com
Las situaciones de alta presión no son exclusivas de los estadios deportivos. En las empresas, los líderes enfrentan constantemente escenarios complejos que exigen decisiones rápidas y efectivas, desde crisis operativas hasta pérdidas de clientes o problemas reputacionales.
Según expertos de Talent Solutions de ManpowerGroup, las estrategias que utilizan los entrenadores deportivos para dirigir a sus equipos en momentos decisivos pueden ofrecer valiosas enseñanzas para el mundo corporativo.
Durante un partido de fútbol, especialmente en competencias de alto nivel como una Copa Mundial, los directores técnicos deben reaccionar en cuestión de segundos ante lesiones inesperadas, cambios en el marcador o ajustes tácticos del rival.
Sin embargo, detrás de esas decisiones rápidas existe una preparación previa que reduce la improvisación y aumenta las probabilidades de éxito.
De acuerdo con la firma, una de las principales lecciones para los líderes empresariales es la importancia de planificar escenarios antes de que ocurra una crisis. "Así como los equipos practican variantes tácticas y jugadas específicas, las organizaciones deben contar con planes de contingencia, protocolos claros y responsabilidades definidas para responder con agilidad cuando surgen imprevistos", indica ManpowerGroup.
La comunicación también juega un papel determinante. En el banco de suplentes no hay espacio para largos discursos; las instrucciones son breves, concretas y orientadas a la acción. En el ámbito laboral ocurre algo similar. "Durante momentos de tensión, los mensajes claros y directos ayudan a reducir errores, mantener la coordinación y fortalecer la confianza entre los miembros del equipo", agrega ManpowerGroup.
Otro aprendizaje relevante es la capacidad de priorizar. Los entrenadores suelen realizar cambios tácticos enfocados en las acciones que tendrán mayor impacto en el resultado del partido. En las empresas, esto implica identificar cuáles son las decisiones realmente críticas y concentrar recursos en ellas, dejando en segundo plano actividades que pueden esperar.
La gestión emocional constituye otro factor clave. Los líderes deportivos que transmiten calma suelen influir positivamente en el rendimiento de sus jugadores. En las organizaciones, mantener el control emocional, cuidar el lenguaje corporal y comunicar confianza puede evitar que la presión se transforme en desorden o incertidumbre.
Asimismo, los especialistas destacan "la importancia de delegar estratégicamente". Los entrenadores confían en sus asistentes y capitanes para ejecutar ajustes en el campo, mientras que los líderes empresariales deben empoderar a sus equipos con objetivos claros y márgenes de decisión definidos para acelerar las respuestas.
Finalmente, tanto en el deporte como en los negocios, el aprendizaje posterior resulta esencial. Los análisis después de un partido o una crisis permiten identificar aciertos, corregir errores y fortalecer la capacidad de respuesta futura.
Para ManpowerGroup, liderar bajo presión no depende únicamente de la experiencia o la intuición. La preparación, la comunicación efectiva, la gestión emocional y la capacidad de aprender de cada desafío son elementos que pueden convertir momentos críticos en oportunidades de mejora y crecimiento para las organizaciones.