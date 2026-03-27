Tecnología & Cultura Digital

Xoli: Así es el chatbot que quiere salvarte el viaje al Mundial 2026 en CDMX

Disponible por WhatsApp, bilingüe y pensado para responder en tiempo real, “Xoli” es la nueva apuesta digital de Ciudad de México para recibir a los fanáticos del Mundial 2026.

Por revistaeyn.com Si vas al Mundial 2026, hay un nuevo “compañero de viaje” que ya te está esperando. Entre vuelos, boletos, mapas, cambios de moneda, zonas de fan fest y la eterna pregunta de “¿y ahora cómo llego?”, la experiencia de viajar a un Mundial suele ser una mezcla gloriosa de emoción... y logística. En ese terreno aparece “Xoli”, el nuevo chatbot turístico de la Ciudad de México, diseñado para acompañar a visitantes nacionales e internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y no, no es solo otro bot institucional que responde con rigidez burocrática. La apuesta de la capital mexicana busca ser bastante más útil: una especie de conserje digital de bolsillo, disponible las 24 horas por WhatsApp, en español e inglés, con información sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo, servicios y actividades vinculadas al Mundial.

La imagen elegida tampoco es casual: Xoli toma la forma de un ajolote rosa con gorra y cámara, una figura simpática y muy “chilanga” que mezcla identidad local, cercanía y una estética pensada para el visitante digital de 2026.

¿Qué es exactamente Xoli?

En términos simples, Xoli es un chatbot conversacional creado por el gobierno capitalino para ayudar a turistas y residentes a navegar la ciudad con menos fricción. Fue desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública, en coordinación con las secretarías de Turismo y Cultura de la ciudad. Lo interesante no es solo la herramienta en sí, sino el momento en el que llega. El Mundial 2026 será el más grande de la historia: se jugará en tres países, con 48 selecciones y 104 partidos, un salto enorme respecto de ediciones anteriores. Para una sede como Ciudad de México —que además albergará el partido inaugural y otros encuentros de alta demanda— la presión sobre información, movilidad, servicios, alojamiento y experiencia urbana será enorme.

En ese contexto, un asistente que concentre respuestas oficiales en un canal tan cotidiano como WhatsApp no es un detalle menor: puede convertirse en una pieza clave para descomprimir centros de atención, orientar flujos turísticos y mejorar la experiencia del visitante. Traducido al lenguaje real del viajero: menos pestañas abiertas, menos capturas perdidas y menos margen para perderse en una ciudad inmensa.



Cómo funciona

Una de las grandes ventajas de Xoli es que no exige instalar una aplicación nueva. En vez de competir por espacio en tu celular en plena fiebre mundialista, entra por donde ya están entrando casi todos los servicios: WhatsApp. Cómo activarlo. Solo hay que: ● agregar el número 55 6565 9395 ● escribir “Hola” ● elegir el idioma (español o inglés) ● navegar por el menú o hacer preguntas abiertas. Según la información publicada, el sistema combina menús interactivos con la posibilidad de hacer consultas en lenguaje natural, es decir, escribir cosas como: ● “¿Qué hacer hoy cerca del Centro?” ● “¿Cómo llego al estadio?” ● “¿Dónde ver el partido en pantalla gigante?” ● “¿Qué museo me recomiendas si solo tengo dos horas?” Eso lo vuelve mucho más cercano al comportamiento real del turista moderno, que ya no quiere “buscar secciones”, sino preguntar como si hablara con una guía local.

Xioli no llega solo