Esperan reactivación de la construcción en Panamá tras aprobación de ley

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó que espera una pronta reactivación del sector de la construcción, un gran dinamizador de la economía y del empleo formal en el país centroamericano, tras la aprobación esta semana de una nueva ley de intereses preferenciales hipotecarios. Se trata de la Ley 481 "que modifica a la Ley 468 de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios", aprobada por el Parlamento unicameral y refrendada el martes pasado por el mandatario.

Esta norma había sido aprobada meses atrás por el Gobierno, pero los bancos objetaron el fin de los plazos de interés preferencial y el tratamiento a los deudores, por lo que fue retomada y modificada. La nueva aprobación "ha sido un gran paso, tuvo sus temas técnicos la bendita ley esta, pero se logró ya terminar (...) Así que ahora le toca a la banca y al sector construcción arrancar. Ya no hay excusa para no arrancar, ya tienen todas las herramientas para que la banca preste, los promotores promocionen, valga la redundancia, y las empresas constructoras construyan", declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal. La ley, explicó brevemente Mulino, "establece el subsidio para viviendas con precio entre US$80.000 y US$120.000 por un periodo de siete años no renovable con una tasa de interés máxima del 4 % para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas". "Esto debe conllevar a que la banca privada y nuestros bancos (estatales), la Caja de Ahorro y Banco Nacional, tengan la posibilidad ya de comenzar a prestar dinero para construcciones nuevas de viviendas y apartamentos a nivel nacional", agregó.