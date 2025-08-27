Economía de Costa Rica desacelera por tercer mes consecutivo

Centroamérica & Mundo

Entre las causas de la desaceleración destaca que la industria de la construcción cayó 3,7 % interanual en junio, la producción agropecuaria acumuló ocho meses consecutivos de caída y la llegada de turistas por vía aérea se redujo 4,5 %.

Por revistaeyn.com El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Costa Rica mostró en junio de 2025 un crecimiento interanual de 4,2 %, cifra que, aunque positiva, refleja una ligera desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024. Ese desempeño deja un crecimiento promedio de 4,2 % en el primer semestre del año y exhibe una economía con contrastes marcados entre los sectores orientados al mercado interno y aquellos ligados a los regímenes especiales de comercio, reporta el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La lectura por regímenes es contundente: las empresas ubicadas en regímenes especiales (RE) mantuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos —15,5 % en junio— y registraron su mayor avance desde julio de 2023. En contraste, la producción bajo el régimen definitivo (RD) creció cerca de 1,8 %, una moderación explicada por factores sectoriales concretos. Entre las causas de la desaceleración del RD destacan cuatro elementos. Primero, la industria de la construcción cayó 3,7 % interanual, arrastrada por la menor ejecución de proyectos residenciales —la construcción privada retrocedió 5,9 %, con caídas cercanas al 20 % en proyectos residenciales— pese a un mayor dinamismo en obras públicas y en proyectos industriales y comerciales, señala el BCCR. Segundo, la manufactura del RD mostró una menor dinámica en ramas como alimentos, textiles y papel. Tercero, la producción agropecuaria acumuló ocho meses consecutivos de caída, con una disminución de 0,5 % atribuible a condiciones climáticas adversas que afectaron rendimientos —destacan descensos en banano para exportación y caña de azúcar—, parcialmente compensados por aumentos en piña, pollo y una mejora en café. Finalmente, la llegada de turistas por vía aérea se redujo 4,5 % respecto al año anterior, lo cual impactó la demanda de servicios vinculados al turismo, apunta el BCCR.