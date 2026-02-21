Centroamérica & Mundo

Misión del FMI destaca la resiliencia de la economía de Honduras

Delegación del Fondo Monetario Internacional insistió en la importancia de avanzar en reformas estructurales para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza —incluida la gestión de las finanzas públicas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la visita a Honduras en la que evaluó el desempeño reciente de la economía y sostuvo reuniones con el nuevo gobierno para revisar prioridades y desafíos de política pública. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro en Casa Presidencial con la misión del FMI como parte del diálogo permanente para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Al cierre de la misión, el jefe de la delegación destacó "la resiliencia de la economía de Honduras", subrayando que el país mantiene un "ritmo de crecimiento sólido en un entorno internacional todavía incierto". La inflación, señaló, se ubica dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), lo que refleja una "conducción monetaria prudente". Además, los ingresos por exportaciones y el constante flujo de remesas han contribuido a robustecer las reservas internacionales, un factor clave para la estabilidad financiera. En este contexto, la prima de riesgo soberano ha mostrado una reducción sostenida en las últimas semanas, una señal que los analistas interpretan como un voto de confianza de los mercados hacia la conducción económica del país. No obstante, el FMI advirtió que mantener esa tendencia "requiere una combinación de políticas coherente y bien coordinada, capaz de preservar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo sentar bases para un crecimiento más inclusivo".

EFICIENCIA DEL GASTO

Las conversaciones entre el organismo y el Ejecutivo abordaron aspectos cruciales como la política monetaria y cambiaria, con énfasis en el fortalecimiento institucional del banco central y en mejoras al mecanismo de asignación de divisas. En el ámbito fiscal, el análisis se concentró en "elevar la eficiencia del gasto público". El FMI respaldó la intención del gobierno de reorientar recursos desde el gasto corriente hacia la inversión en infraestructura y programas sociales prioritarios, especialmente en salud.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo que buscan dinamizar la inversión privada como motor del crecimiento.