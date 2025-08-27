Centroamérica & Mundo

Avanza plan para construir en Costa Rica una megacárcel al estilo de El Salvador

Por Agencia EFE Una primera partida de unos US$15,5 millones para comenzar a construir en Costa Rica una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, avanzó en su tramitación el Congreso costarricense. La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa costarricense aprobó una modificación del Presupuesto estatal 2025 que contiene la primera partida para iniciar la construcción de la cárcel que tendría espacio para unos 5.000 presos y cuyo costo total es de US$35 millones.

El resto del dinero sería incluido en el presupuesto estatal de 2026. El Gobierno de Costa Rica anunció el pasado abril que trabajaba en la preparación de un modelo para la creación de una nueva cárcel en el país con el apoyo de El Salvador en temas de diseño, planos y procesos de construcción. El proyecto todavía no ha sido presentado oficialmente, pero los datos que ha revelado el Ministerio de Justicia indican que se requiere una inversión de US$35 millones y que el lugar contará con 1.000 espacios de máxima seguridad. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de Costa Rica alertó a inicios de agosto que el país enfrenta una "grave situación" de sobrepoblación en el sistema carcelario, que alcanza el 29,5 %. El Mecanismo advirtió de un aumento sostenido en la población penitenciaria, con una densidad carcelaria general de 129,5 personas por cada 100 espacios disponibles, lo que significa que la capacidad real es de 13.666 personas pero hay alojadas 17.692. Las cárceles para hombres adultos enfrentan la situación más crítica con un hacinamiento del 42,9 %, mientras que las instalaciones para mujeres registran una sobrepoblación de 6,6 %.