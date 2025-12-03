Centroamérica & Mundo

Precio de la canasta de alimentos de El Salvador supera los US$250

Según las cifras oficiales, cuando el presidente, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200,02 y en 2024 marcó los US$256,02 en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de US$144,48 a US$182,62 entre 2019 y 2024.

Por Agencia EFE El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador en la zona urbana llegó a US$250,74 en octubre del año en curso y a US$190,10 en la zona rural del país centroamericano, dolarizado desde 2001 y donde el salario mínimo actual es de US$408. De acuerdo con estadísticas del estatal Banco Central de Reserva (BCR), el costo en octubre pasado de la canasta de alimentos en la zona urbana aumentó en US$5.06 en comparación con octubre de 2024, cuando el precio era de US$245,14.

Entre tanto, el precio de la canasta de alimentos en lo rural en octubre pasado se elevó en US$14.77 frente al costo de US$175,33 en octubre del año anterior. Los datos oficiales dan cuenta que el precio de alimentos en enero del año en curso fue de US$246,64, en febrero US$247,60, en marzo US$245,89, en abril US$247,27, en mayo US$248,22, en junio US$253,05, en julio US$255,06, en agosto US$250,79 y en septiembre fue de US$250,71 dólares. En la zona rural los costos fueron de US$179,96 en enero, US$181,04 en febrero, US$178,12 en marzo, 178,76 en abril, US$179,74 en mayo, US$184,56 en junio, US$190,79 en julio, US$189,40 en agosto y en septiembre fue de US$190,93, según las estadísticas. Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.