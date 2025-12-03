Precio de la canasta de alimentos de El Salvador supera los US$250

Por Agencia EFE
El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador en la zona urbana llegó a US$250,74 en octubre del año en curso y a US$190,10 en la zona rural del país centroamericano, dolarizado desde 2001 y donde el salario mínimo actual es de US$408.
De acuerdo con estadísticas del estatal Banco Central de Reserva (BCR), el costo en octubre pasado de la canasta de alimentos en la zona urbana aumentó en US$5.06 en comparación con octubre de 2024, cuando el precio era de US$245,14.
Entre tanto, el precio de la canasta de alimentos en lo rural en octubre pasado se elevó en US$14.77 frente al costo de US$175,33 en octubre del año anterior.
Los datos oficiales dan cuenta que el precio de alimentos en enero del año en curso fue de US$246,64, en febrero US$247,60, en marzo US$245,89, en abril US$247,27, en mayo US$248,22, en junio US$253,05, en julio US$255,06, en agosto US$250,79 y en septiembre fue de US$250,71 dólares.
En la zona rural los costos fueron de US$179,96 en enero, US$181,04 en febrero, US$178,12 en marzo, 178,76 en abril, US$179,74 en mayo, US$184,56 en junio, US$190,79 en julio, US$189,40 en agosto y en septiembre fue de US$190,93, según las estadísticas.
Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.
Según las cifras oficiales, cuando el presidente, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200,02 y en 2024 marcó los US$256,02 en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de US$144,48 a US$182,62 entre 2019 y 2024.
El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de US$408,80 dólares, en el rubro maquila es de US$402,26. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre US$272,72.
La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.
Esta dependencia es del 90 % para hortalizas y verduras, 60 % para derivados de la leche, 32 % en el caso del maíz, 25 % para el fríjol y un 33 % en el caso del arroz.