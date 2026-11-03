Canal de Panamá modifica sistema de reserva de tránsitos

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Con estas medidas, el Canal de Panamá promueve la incorporación de buques de bajas emisiones y mayor eficiencia energética, al tiempo que mantiene criterios claros y previsibles para la asignación de la capacidad de tránsito.

Por revistaeyn.com El Canal de Panamá actualizó los criterios para reasignar los cupos que sean cancelados o queden disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax. La medida, comunicada mediante un aviso a las navieras, tiene efecto inmediato y devuelve el esquema de asignación a los criterios vigentes antes de julio de 2026. Los cupos disponibles durante estos períodos se ofrecerán mediante un proceso especial de asignación, siguiendo este orden de prioridad: buques portacontenedores, buques de gas natural licuado (LNG), buques de gas licuado de petróleo (LPG) y buques portavehículos o RoRo. Dentro de cada segmento, se utilizará como primer criterio de desempate la capacidad de Transit TEU Allowance (TTA), cuando corresponda.

El Canal, mediante el mismo aviso, actualizó los requisitos para que los buques que transiten por primera vez la vía interoceánica puedan optar por los cupos del programa NetZero, una iniciativa con la busca seguir apoyando y fomentando las inversiones en buques de bajas emisiones de carbono y energéticamente eficientes. Los buques deberán someterse a una inspección preliminar de arqueo realizada por la Unidad de Arqueo del Canal de Panamá. Como parte de la actualización, esta evaluación podrá efectuarse fuera de Panamá agilizando así el proceso de participación en el programa. A partir del 1 de noviembre de 2026, los propietarios, operadores o agentes autorizados podrán solicitar esta evaluación antes de la llegada del buque a aguas de la vía interoceánica.