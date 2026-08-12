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El costo de los tránsitos de última hora por el Canal de Panamá sigue disparado

La crisis en Oriente Medio ha impactado de manera positiva los números del Canal. En el segundo trimestre de este año la vía llegó a pasar hasta 41 barcos diarios, cuando la media son 36 o 37.

Por Agencia EFE El costo de los cruces de última hora por el Canal de Panamá, que son determinados en subastas, siguen disparados y con precios por encima del millón de dólares, lo que no toma por sorpresa al paso navegable en medio de la incertidumbre que genera en el mercado la ya prolongada crisis en Oriente Medio. Por el Canal de Panamá, único de agua dulce en el mundo y que une el Atlántico y el Pacífico, pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EEUU-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

La vía ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación. Había 110 barcos a la espera de cruzar la vía interoceánica de 82 kilómetros: 78 con una reserva establecida y 32 sin ella. No todos los buques sin reserva apelan a la subasta, que es un sistema que utiliza "espacios horarios específicos ya incorporados en el calendario del Canal para este fin y no afecta a los buques con reservas confirmadas ni altera el orden de tránsito establecido", según explicó la entidad estatal autónoma.

Subastas disparadas y sin sorpresa

La administración de la vía afirmó que las subastas "han registrado un incremento en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial", un comportamiento que tiene ya meses. "Algunos buques que transitaron recientemente han pagado montos superiores a un millón de dólares en subasta para atender sus necesidades específicas de mercado", reveló el Canal, que ve esto como un reflejo de las "fluctuaciones temporales del mercado" que nada tienen que ver con la tarifa establecida, que permanece sin cambios. Los precios que están arrojando las subastas "no constituyen un resultado inesperado, dado el incremento sostenido que se ha observado en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial", indicó. Entre octubre y febrero pasado la media del precio de la subasta fue de cerca de US$55.000 dólares, mientras que "los resultados recientes" han arrojado "precios medios que alcanzan niveles aproximadamente tres veces mayores", argumentó. En abril pasado trascendió que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó US$4 millones en una subasta por su cupo, y dos buques tanqueros Aframax US$3 millones cada uno, unos casos aislados que reflejaban condiciones temporales por un aumento de demanda, como se explicó entonces.