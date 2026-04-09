Canasta básica de Guatemala aumentó 0,67 % y alcanzó los US$119,29

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La presión inflacionaria es aún más evidente en la Canasta Ampliada, que suma a los alimentos servicios básicos como vivienda, transporte, educación y salud. En el ámbito urbano, esta subió de 2.237,85 quetzales (US$286,90) en enero a 2.252,79 quetzales (US$288,81) en marzo.

Por Agencia EFE El costo de la vida en Guatemala mantuvo una tendencia al alza durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos, según un informe divulgado este miércoles por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre enero y marzo de este año, la Canasta Básica Alimentaria (que mide el mínimo de calorías necesarias para que una persona realice sus actividades) registró un aumento del 0,67 % en el área urbana, al pasar de 924,35 quetzales (US$118,50) a 930,52 quetzales (US$119,29).

En el área rural, esta cesta alimentaria mínima subió 0,74 %, al pasar de 713,40 quetzales (US$91,46) en enero a 718,69 quetzales (US$92,14) en el último mes. Este incremento acumulado en solo tres meses representa más del 31 % del aumento total registrado durante todo el año anterior, ya que en 2025, el costo de la canasta urbana subió 19,72 quetzales (US$2,52), mientras que en el área rural el aumento fue de 14,23 quetzales (US$1,82), según datos oficiales. La presión inflacionaria es aún más evidente en la Canasta Ampliada, que suma a los alimentos servicios básicos como vivienda, transporte, educación y salud. En el ámbito urbano, esta subió de 2.237,85 quetzales (US$286,90) en enero a 2.252,79 quetzales (US$288,81) en marzo. Por su parte, la rural se incrementó de 1.403,97 quetzales (US$179,99) a 1.414,39 quetzales (US$181,33) en el mismo periodo. El aumento trimestral de esta cesta, que refleja un costo de vida más integral, fue de 14,94 quetzales (US$1,91) para la urbe y 10,42 quetzales (US$1,33) para la provincia.