El Salvador: Canasta básica baja levemente en enero frente a diciembre

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Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.

Por Agencia EFE El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador en la zona urbana se situó en US$250,82 en enero pasado y US$183,26 en el área rural, lo que representa una leve disminución en el costo en comparación con diciembre de 2025, de acuerdo con datos oficiales consultados. En diciembre del año pasado el costo de los alimentos de la canasta básica cerró en US$252,07 y US$184,49 en las zonas urbanas y rurales del país respectivamente, lo que supone una diferencia de un 0,49 % y 0,66 %, según las estadísticas del estatal Banco Central de Reserva (BCR).

Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Según las cifras oficiales, cuando el presidente, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y en 2024 marcó los 256,02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares entre 2019 y 2024. El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de US$408,80, en el rubro maquila es de US$402,26. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre US$272,72.